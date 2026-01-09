Facebook Instagram LinkedIn Youtube

Je důchod 35000 Kč pouze pro „vyvolené“?

V praxi nejvíce lidí pobírá důchod v rozmezí 19000 Kč až 25000 Kč. Někteří penzisté však mají i vyšší důchod. Za jakých podmínek lze při celoživotní práci dosáhnout na důchod 35000 Kč? Jak vysoké musí být příjmy pro přiznání takto vysokého důchodu?

Hned na úvod je potřeba zdůraznit, že důchod 35000 Kč je již značně nadprůměrný a s běžnými příjmy není možné mít takto vysoký důchod. Ani lidé, kteří nikdy nebyli na úřadu práce a celý život odváděli ze svého příjmu sociální pojištění, na takto vysoký důchod nedosáhnou. Nárok na měsíční důchod ve výši 35000 Kč mají pouze lidé s velmi vysokými příjmy. Získání vysoké doby pojištění je i v takových případech nutností.

Zhoršení výpočtu důchodu v příštích letech

Pro většinu žadatelů o starobní důchod je takto vysoká částka důchodu nedostupná. Postupné zhoršování výpočtu starobního důchodu v příštích letech pocítí více lidé s vyššími příjmy, pro které ještě více stoupne úloha vlastního zajištění na důchod.

Praktický výpočet v roce 2026

Pro názornost máme v přiložené tabulce uvedeny důchodové varianty, kdy činí měsíční řádný starobní důchod přiznaný v roce 2026 uvedenou částku 35000 Kč. Z tabulky vidíme, že při získání nižší doby pojištění musí být průměrná mzda za odpracované roky v současné hodnotě (osobní vyměřovací základ) značně vyšší než při získání vysoké doby pojištění. S nízkou dobou pojištění je nutné mít již nadstandardní příjmy. V praxi se tak důchody nad 35000 Kč týkají poměrně malého počtu lidí, kteří odvedli během odpracovaných let ze svého příjmu velmi vysoké sociální pojištění. Ve výpočtu nepočítáme s výchovným k důchodu.

Osobní vyměřovací základ Doba pojištění Řádný starobní důchod
100830 Kč 48 let 35000 Kč
107845 Kč 46 let 35000 Kč
115495 Kč 44 let 35000 Kč
123875 Kč 42 let 35000 Kč
133095 Kč 40 let 35000 Kč

Více dětí zvyšuje nárok na vysoký důchod

Měsíční částku starobního důchodu poměrně výrazně zvyšuje výchovné k důchodu. Při výpočtu důchodu v roce 2026 činí výchovné na každé dítě 500 Kč. Výchovné k důchodu zpravidla uplatňují při výpočtu starobního důchodu ženy. Částka výchovného je stejná a z důvodu vysokých příjmů se nijak nezvyšuje a z důvodu nízkých příjmů se nijak nesnižuje.

Rovněž odchod do předčasného důchodu nemá na částku výchovného vliv a činí také 500 Kč na každé dítě jako u řádného důchodu. Vysoké výchovné znamená, že např. žena uplatňující výchovné k důchodu na tři děti může mít nižší příjmy, aby dosáhla na důchod ve výši 35000 Kč.

Kdy lze mít příjmy pod 100000 Kč?

Žadatelka o starobní důchod s vysokou dobou pojištění v rozsahu 48 let, která uplatňuje výchovné na tři děti, s osobním vyměřovacím základem ve výši 92790 Kč, bude mít řádný starobní důchod 35000 Kč. Právě nárok na výchovné na děti a získání velmi vysoké doby pojištění je možností, jak mít nadprůměrný důchod ve výši 35000 Kč a současně mít průměrnou mzdu za odpracované roky nižší než 100000 Kč měsíčně.

Závěrem

Jak jsme si na praktických příkladech vypočítali, tak na řádný starobní důchod ve výši 35000 Kč dosáhnou pouze lidé s velmi vysokými příjmy. Bez nároku na výchovné k důchodu, což je případ naprosté většiny mužů, nelze mít přiznán takto vysoký důchod ani s vysokou dobou pojištění, jestliže průměrná hrubá měsíční mzda v současné hodnotě za odpracované roky není vyšší než 100000 Kč.

Petr Gola

