Poradna: Jak na předčasný důchod s výhodným krácením? Kolik mě to bude stát?

Josef: Na podzim plánuji odejít do předčasného důchodu. Nikdy jsem nebyl na úřadu práce a vždy jsem pracoval na normální smlouvu a platil daně. Co ještě musím splnit, abych mohl odejít o tři roky dříve a neměl téměř vůbec krácený důchod? O kolik si finančně pohorším?
Legislativní novinkou roku 2026 je skutečně nižší krácení u předčasného důchodu, jestliže jsou splněny zákonné podmínky. Nárok na výhodnější krácení u předčasného důchodu mají občané, kteří získali vysokou dobu pojištění v rozsahu 45 let a více. Vzhledem k tomu, že pro splnění podmínky pro nižší krácení u předčasného důchodu se některé náhradní doby pojištění nezapočítávají (např. studium, evidence na úřadu práce), tak je poměrně těžké na nižší krácení u předčasného důchodu dosáhnout.
Rozhodně Vám tedy doporučuji si nejdříve jednoznačně zjistit, zdali podmínku vysoké doby pojištění pro nárok na předčasný důchod splňujete či nikoliv. Tato informace pro Vás bude mít značný vliv na důchodové rozhodování. Vzhledem k tomu, že jste vždy pracoval na klasickou pracovní smlouvu, tak tady naděje samozřejmě je, záleží na od kolika let jste začal pracovat a jak jste to měl se studiem.
Rozdíl v krácení
Do předčasného důchodu je možné odejít nejdříve tři roky před dosažením řádného důchodového věku, přičemž krácení se provádí za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti. Čím dříve se do předčasného důchodu odejde, tím vyšší krácení. Klasické krácení u předčasného důchodu činí 1,5 % výpočtového základu za každý interval předčasnosti. Snížené neboli zvýhodněné krácení u předčasného důchodu činí 0,75 % výpočtového základu za každý interval předčasnosti. Protože se krácení u předčasného důchodu provádí za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti, tak je vhodné do předčasného důchodu odejít nejdříve o 1080 dní před dosažením řádného důchodového věku a nikoliv přesně o tři roky. Ve druhém případě by bylo krácení kvůli pár dnům zbytečně vyšší.
Výhodnější krácení = nikoliv dřívější možný odchod do předčasného důchodu
Při získání velmi vysoké doby pojištění, jak jsem Vám uvedl výše, je možné mít poloviční krácení za předčasnost, což je pochopitelně velmi přínosné. Získání vysoké doby pojištění ovšem není důvodem pro možný dřívější odchod do předčasného důchodu a ani nedochází ke zvýšení doby pojištění. Všichni předčasní důchodci tak musí počítat s tím, že budou mít svůj měsíční předčasný důchod nižší, než by měli svůj řádný starobní důchod nejenom z důvodu zmíněného krácení, ale i z důvodu získání nižší doby pojištění, než kdyby pracovali až do dosažení řádného důchodového věku.
Rozdíl mezi řádným důchodem a předčasným důchodem
Každý interval předčasnosti snižuje měsíční částku předčasného důchodu, konkrétní částka však závisí na individuálním průběhu pojištění, zejména na výši rozhodných příjmů. Při klasickém krácení za předčasnost se krácení za každý interval předčasnosti nejčastěji pohybuje v rozmezí 350 Kč až 550 Kč, s rostoucím příjmem je pochopitelně finanční rozdíl vyšší. Lidé s velmi vysokými příjmy si finančně pohorší ještě více než o 550 Kč. V tomto výpočtu navíc není zohledněno získání nižší doby pojištění oproti práci až do dosažení řádného důchodového věku, jak bylo vysvětleno výše. Při nároku na poloviční krácení se finanční rozdíl nejčastěji pohybuje v rozmezí 175 Kč a 275 Kč.
