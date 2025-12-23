Co čekat od finančních trhů v roce 2026?
Rok 2025 je už skoro minulostí. Investoři na konci roku rádi bilancují. Roční výkonnost jejich portfolia je důležitá jak pro jejich klienty, tak i pro jejich kolegy. Poměřování tohoto parametru patří k oblíbeným výměnám na sociálních sítích. K tomu však je důležité vždy dodat kontext. Rok 2025 byl totiž pro většinu druhů investic příznivý. Bude tato přízeň pokračovat i v nadcházejícím roce?
Dopad Trumpových cel na trhy
Americký akciový trh od propadu 2. dubna 2025, způsobeného oznámením Donalda Trumpa o zavedení cel, zažil korekci na trzích. Následně se ukázalo, že Trump nechce úplně zničit světový obchod, ale docílit toho, aby zvedl státní příjmy. Většina zahraničních firem na americkém trhu akceptovala Trumpovu hru. Cla především zaplatily zahraniční firmy tím, že snížily své marže. Hektický růst cen, před kterým mnoho ekonomů varovalo, se nekonal.
Americké akciové trhy tak stoupají přímo nahoru. Zatím nic je nezastavilo a růst je víceméně lineární. A tak se můžeme legitimně ptát, zda tento růst bude pokračovat i příští rok. Z pohledu technické analýzy to totiž vypadá velmi dobře. Aby růst přestal, musí dojít k nějaké špatné zprávě, která by však musela být velmi silná, aby zatřásla s celým sentimentem trhu. Mírně negativní zpráva totiž může vést jen k reflexu buy the dip, kdy investoři pokles trhů využijí pouze k nástupu do pozice. Špatná zpráva, která by narušila tuto pozitivní akciovou jízdu, musí být silná.
Rizika z měnové politiky a AI narativu
Trhy by v roce 2026 změnily svůj směr v případě otočky v měnové politice. Sice s výjimkou japonské centrální banky všechny ostatní svoji měnovou politiku uvolňují. Kdyby se náhodou během roku přidala nějaká větší centrální banka, jako například Bank of England, k tomu, že by začala sazby zvyšovat, trhy by mohly skončit v korekci.
Druhou možností je změna narativu okolo umělé inteligence. Investoři si čím dál častěji kladou otázku, zda se astronomické investice firmám vrátí. Zatím na tuto otázku neexistuje jednoznačná odpověď. Jedno je však jisté. Všechny projekty úspěšné nebudou. Budou velké ztráty. Otázkou však je, zda firmy dokáží tyto ztráty rozložit v čase tak, aby investory nevystrašily. V roce 2026 je ještě velmi malá pravděpodobnost, že se tyto špatné projekty vyplaví na povrch. Investoři by však u technologických akcií měli být velmi obezřetní.
Rok 2026 tak může být obdobím, kdy se v technologickém sektoru začne skutečně oddělovat zrno od plev. Investoři mohou v roce 2026 upřednostňovat defenzivnější tituly, například farmaceutické akcie nebo společnosti se stabilními cash flow a nižším zadlužením.