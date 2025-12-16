Prosinec zamíchal kartami: Fed pomáhá, umělá inteligence děsí
Americké akciové trhy nechávají většinu investorů v mlze. Poslední události na finančních trzích totiž vysílají různorodé signály, které je opravdu těžké interpretovat. Tři měsíce trhy žijí především děním okolo Fedu a umělé inteligence. Dlouho se považovalo, že trhy vidí problém spíš v jestřábím postoji americké centrální banky než na poli umělé inteligence. Prosinec však ukázal, že je to možná naopak.
Pozitivní signál od Fedu
Zasedání Fedu rozhodlo o snížení sazeb o 25 bazických bodů. Tato informace nikoho nepřekvapila. Co bylo však do jisté míry překvapivé, bylo, že ke snížení sazeb došlo, i když se výrazně zlepšila ekonomická projekce Fedu na příští rok. Ve své projekci Fed navýšil odhad růstu HDP z 1,8 % na 2,3 % v roce 2026. To je opravdu velmi optimistický pohled na vývoj americké ekonomiky. Po druhém dubnu 2025, kdy Donald Trump oznámil zavedení cel, se v tisku objevovaly predikce, že americká ekonomika bude upadat. Neděje se tak. I přesto, že díky clům americká ekonomika prochází transformací, americké HDP bude silně růst v příštím roce. Tak silný růst HDP bude podporovat tvorbu nových pracovních míst.
To je důvod, proč podle ekonomické projekce Fedu by americká nezaměstnanost měla zůstat stabilní. Ve výhledu se dokonce očekává pokles z 4,5 % na 4,4 %. Co je na tomto výhledu zajímavé, je, že americký Fed neočekává, že by umělá inteligence zásadně změnila pracovní trh ani v příštím roce. AI revoluce na pracovním trhu se tak odkládá na další roky. Powell se tak rozhodl i přes jasně pozitivní makroekonomický výhled trhy podpořit. A to je pro trhy velmi dobrou zprávou. Závěr roku by měl být velmi poklidný, tedy pokud by se trhy řídily pouze americkou centrální bankou.
Riziko v sektoru umělé inteligence
Zasedání Fedu však klidnou atmosféru na trhy nepřineslo. Ve stejném týdnu totiž zveřejnily své hospodářské výsledky dvě důležité firmy: Oracle a Broadcom. Výsledky Oracle byly pro trh studenou sprchou. Ukázalo se, že zadlužení firmy je obrovské. Oracle, i přesto že má hodně zakázek ze sektoru umělé inteligence, bude právě v důsledku velkého dluhu velmi těžké udržet si silnou ziskovost. Akcie Oracle se tak staly barometrem, zda umělá inteligence je bublina, či nikoliv. Rozdíl mezi Oraclem a společnostmi z GAFAM je právě ve velikosti dluhu. GAFAM jsou firmy s velkým peněžním polštářem, takže jestli se výsledky umělé inteligence nebudou vyvíjet podle očekávání, tyto firmy dokážou velmi rychle absorbovat šok. To není případ Oracle.
Nervozitu, kterou na sektor umělé inteligence přinesl Oracle, odnesla i firma Broadcom. Ta je naopak v dobré finanční kondici, ale investoři čekají každé čtvrtletí ekonomické zázraky. Výsledky byly dobré, nikoliv zázračné, a tak se investoři rozhodli na závěr roku vybrat zisky. Je otázkou, zda nedůvěra v sektor umělé inteligence bude pokračovat i v příštím roce, nebo se naopak celý sektor vkročí do příštího roku s čistým štítem.