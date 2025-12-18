Stříbro se vymklo kontrole
Nejcennější kov, zlato, má za sebou velmi dobrý rok. Cena zlata posílila v dolarech o 65 % za rok. To je bezpochyby skvělý výsledek, ale nic to není v porovnání se stříbrem. Stříbro bylo dlouho ve stínu zlata. Investoři dlouho upozorňovali na to, že po růstu ceny zlata musí následovat růst ceny stříbra. A tyto předpoklady se ukázaly jako správné. Stříbro tento rok v dolarech posílilo o 128 %. Co stojí za růstem ceny stříbra?
Dlouhodobé a krátkodobé faktory
Můžeme najít hned několik důvodů, proč cena stříbra explodovala. Je tu jeden dlouhodobý a jeden krátkodobý důvod, které však spolu souvisí. Stříbro se nepoužívá pouze k uchování hodnoty, jak je to v případě zlata, ale má široké průmyslové využití. V poslední době se hodně stříbra spotřebovává na výrobu solárních panelů a v pokročilých čipech. Díky tomu, že tyto komponenty se používají hojně ve vojenské technice, stalo se stříbro strategickou komoditou. Mimochodem, USA ho nedávno společně s mědí zařadily na seznam strategických surovin.
Velké státy se tak rozhodly navyšovat své stříbrné rezervy. A tato poptávka žene cenu stříbra dlouhodobě nahoru. Stříbro tak bude velmi důležitým průmyslovým kovem v dalších desetiletích. Potenciál růstu je opravdu obrovský. Z tohoto pohledu může cena stříbra ještě hodně růst. Čím dál víc investorů považuje psychologickou hranici 100 dolarů za unci za reálnou.
Čínský faktor a jeho dopady
V minulosti měla velké zásoby stříbra Čína. To není překvapivé, protože vyrábí nejvíce solárních panelů. Zásoby stříbra jsou tak důležité pro udržení pozice světové jedničky v produkci solárních panelů. Avšak čínští obchodníci přišli na způsob, jak si přivydělat na úkor státu. Indie je země s obrovskou poptávkou po stříbře. Princip obchodu byl jednoduchý. Obchodník nakoupil v Číně stříbro, v jehož ceně byla započítána DPH, ale cena se pohybovala blízko světové tržní. Následně toto stříbro vyvezl do Indie, kde ho prodal za tržní cenu. Pak si od čínského celního úřadu nechal vrátit daň.
Tento byznys model způsobil dvě věci. Obrovské čínské zásoby stříbra se rozplynuly. Čínské úřady zareagovaly zrušením DPH a větší kontrolou nad exportem stříbra. Cena stříbra tak nyní rychle roste, protože Čína musí obnovit své strategické zásoby. Tento moment vysoké poptávky po stříbře se může v následujících týdnech vyčerpat, ale může ještě hnát cenu stříbra vysoko. Rychlý nárůst ceny stříbra navíc přiláká další spekulanty. V každém případě stříbro s největší pravděpodobností zůstane nejziskovější komoditou roku 2025.