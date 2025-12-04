Proč by český investor neměl ignorovat Japonsko?
Japonsko je pro nás pořád exotická destinace, ale pro investory by takové zůstat nemělo. Je to čtvrtá největší ekonomika světa s vyspělým finančním trhem a globálním vlivem. Přesto japonské akcie u nás nepatří mezi oblíbené. Dění v Japonsku bychom ignorovat neměli, protože stárnoucí populace a extrémní zadlužení z něj dělají předobraz budoucnosti Západu včetně Česka.
Nejzadluženější země světa… a přesto to funguje
Všichni vědí, že Japonsko patří mezi země s největším poměrem státního dluhu k HDP. Podle údajů japonského ministerstva financí státní dluh dosahuje 236 % HDP v roce 2024. Dobrou zprávou je, že dluh klesá – v roce 2020 dosahoval rekordních 258 % HDP. Důležité je také dodat, že japonský dluh je vlastněn především Japonci, a to hlavně japonskou centrální bankou. Právě tato skutečnost umožnila, že dluh mohl vystoupat do tak astronomické výše, aniž by japonskou ekonomiku zcela položil.
To však neznamená, že velké zadlužení není problém. Díky obrovskému dluhu je celá japonská ekonomika extrémně citlivá na výši úrokových sazeb. I růst výnosů o jednu desetinu procentního bodu znamená miliardy jenů navíc při obsluze dluhu.
Nová premiérka chce víc peněz do oběhu
Japonsko má poprvé v historii ženu jako premiérku. Sanae Takaichi má navíc originální ekonomickou vizi. Ve chvíli, kdy všichni řeší státní dluh, chce Japonsko jít proti proudu a pokračovat v monetární expanzi. Plánuje stimulovat ekonomiku částkou 17,7 bilionu jenů – tedy o 27 % více než její předchůdce, který byl za podobný krok ostře kritizován. Ve chvíli, kdy japonská inflace podle tamního statistického úřadu dosahuje 3 %, to není zrovna nejlepší nápad. Japonská centrální banka je na pozoru.
Nebezpečí je vidět na japonském dluhopisovém trhu, kde výnosy rostou na nevídané hodnoty. Úroky jsou nejvyšší od roku 2008. Investoři tak očekávají, že japonská centrální banka bude muset zvýšit sazby. Guvernér BoJ dokonce varoval, že k tomuto kroku může dojít už v prosinci. Japonské sazby by měly dosáhnout 0,75 %. I tak nízká úroveň je pro japonskou ekonomiku šokem, protože byla desetiletí zvyklá na nulové nebo záporné sazby.
Dva scénáře, které mohou ovlivnit české portfolio
Pro českého investora jsou teď klíčové především dva možné vývoje. První scénář představuje extrémní šok, podobný tomu, který jsme zažili v srpnu 2024. Japonský jen může prudce posílit, což donutí investory, kteří si levně půjčovali v jenech na carry trade, rychle uzavírat pozice a splácet dluhy. Výsledkem by byl masivní výprodej na akciových trzích po celém světě. I v takovém případě by to však mohla být zajímavá nákupní příležitost – jak jsme viděli loni, trhy se po podobném šoku velmi rychle uklidnily a vrátilly se na původní úrovně.
Druhý scénář předpokládá dlouhodobou změnu trendu bez dramatického šoku, nebo alespoň s mnohem mírnějším průběhem. Japonské dluhopisy začnou nabízet atraktivní výnosy, díky čemuž se japonští investoři přestanou spoléhat na nákupy zahraničních (například amerických) dluhopisů. Peníze se budou postupně vracet domů, japonský jen bude dlouhodobě posilovat a globální finanční toky se přeskupí. Tento scénář by znamenal pozvolnější, ale trvalejší změnu pravidel hry na světových trzích.