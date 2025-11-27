Jak se ochránit proti příští finanční krizi?
štítek Investování čtení na 2 minuty | přečteno 368×
Známý ekonomický autor Nassim Nicholas Taleb správně říká, že „prvním pravidlem investování je vyhnout se zkáze“. Tato myšlenka se zdá intuitivní, ale ve skutečnosti se jí řídit je docela obtížné. Hlavní příčinou, proč tomu tak je, je neschopnost se připravit na krizi. Aby krize byla opravdu krizí pro nás, tak nás musí překvapit. Na druhou stranu můžeme dnes aspoň zkusit odhadnout směr, odkud by tato krize mohla přijít.
Potenciální nebezpečí
Když se zamyslíme, odkud může přijít potenciální krize, tak nás hned napadne investiční bublina okolo umělé inteligence. To je reálné nebezpečí, ale právě proto, že se o něm mluví již dlouhou dobu, většina investorů se na ni připravuje. Investoři si lépe vybírají, do jakých akcií své peníze vložit. Tuto vybíravost třeba potvrzuje pád akcií Mety. Není jisté, že hotovost, kterou generují sociální sítě, bude proměněna v opravdovou technologickou inovaci. Navíc se vedení Mety netají jedinou ambicí pro umělou inteligenci a tou je vylepšení stávajícího algoritmu, který nabízí obsah lidem do feedu.
Související
Daleko větší nebezpečí je dluhová krize. Velké ekonomiky jako americká, japonská a i podstatná část evropské ekonomiky fungují díky obrovskému zadlužení. Dnes je ten dluh tak veliký, že prakticky nikdo neví, jak ho vyřešit. Hlavní problém je především neschopnost najít úspory na straně státu. I tak schopný podnikatel, jako je Elon Musk, nedokázal osekat výdaje amerického státu, aby zlepšil státní hospodaření. Dříve nebo později budeme tento typ krize řešit. A je dobré se na to připravit. Takže budeme pracovat s tím, že přijde krize vázaná na známé měny.
Co mít v portfoliu?
Jestli přijde měnová krize, tak je důležité mít v portfoliu především aktiva, která dokáží hodnotu uchovat. Samozřejmě platí obecná zásada diverzifikace. Mít 100 % portfolia v jednom aktivu je pořád riskantní. První alternativou vůči fiat měnám je zlato. Ale to automaticky neznamená, že investor musí dát všechno do zlata. Není vůbec jisté, jak zlato bude reagovat v případě krize. Určitě projde velkou volatilitou. Investor má však velkou pravděpodobnost, že na konci krize bude mít zlato nějakou hodnotu. Samozřejmě zlato by mělo být součástí krizového portfolia, ale do výše 20 až 40 %.
Zlatý kov je dobré doplnit i stříbrem a nebo jiným průmyslovým kovem jako měď nebo paládium. Modernější investoři mohou uložit jistou část portfolia do kryptoměn. Zároveň to neznamená, že pro krizové portfolio je nutné se zbavit akcií. Naopak kvalitní defenzivní akcie mají své místo v portfoliu a to především tehdy, jde-li o zavedené firmy, které přežily mnoho krizí. Je však jedno finanční aktivum, které se absolutně nehodí do protikrizového portfolia a tím jsou dlouhodobé státní dluhopisy.