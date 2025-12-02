ECB varuje: Další velká krize už nemusí přijít z Evropy, ale z Ameriky
Evropská centrální banka koncem listopadu 2025 zveřejnila novou zprávu Financial Stability Review, která patří k těm nejzajímavějším za poslední roky. ECB v ní velmi jasně a srozumitelně upozorňuje, že další velký finanční šok už nemusí přijít z Evropy, ale přímo ze Spojených států. O co přesně jde a jak se na něj připravit?
Amerika nám může nechat zbořený dům
Největší riziko vidí evropští centrální bankéři v amerických rozpočtových deficitech. Od dob covidu se schodky amerického státního rozpočtu vymkly kontrole a veřejný dluh roste tak rychlým tempem, že už jej investoři nepovažují za automaticky bezpečný. Americké státní dluhopisy postupně ztrácejí statut absolutního bezpečného přístavu a dolar už není tak jednoznačně silnou rezervní měnou jako dříve. Pokud splaskne přehřátá bublina kolem umělé inteligence nebo Donald Trump zavede další vlnu vysokých cel, může se opakovat dubnový scénář z roku 2025, tentokrát však v mnohem větším měřítku. Americký dolar by v takovém případě prudce oslabil.
Dopad na evropské firmy a banky
Pro evropské firmy to znamená dvojitou ránu: dražší export kvůli clům a zároveň ztrátu konkurenceschopnosti kvůli silnému euru vůči slabému dolaru. Evropské banky a investiční fondy jsou přitom masivně exponované na dolarová aktiva, ať už jde o americké akcie, korporátní dluhopisy nebo přímo dolarové financování. Nové oslabení dolaru by pro ně znamenalo miliardové ztráty, které by se rychle přelily do reálné ekonomiky eurozóny. ECB proto bankám výslovně doporučuje omezit expozici vůči dolarovým aktivům a naopak výrazně navýšit hotovostní rezervy v dolarech, aby byly připraveny na případnou likviditní krizi.
Jak se připravit na případný šok?
Je poněkud ironické, že ECB varuje před krizí způsobenou přílišným státním dluhem, když sama eurozóna má několik zemí s obrovskými deficity, především Itálii s průměrným schodkem téměř šest procent HDP a Francii s více než pěti procenty. Přesto bychom varování před oslabením dolaru neměli brát na lehkou váhu. Slabý dolar je dlouhodobým pilířem Trumpovy hospodářské politiky a koncem prosince 2025 bude jmenován nový guvernér Federálního rezervního systému, přičemž hlavním kritériem výběru bude loajalita vůči prezidentovi a podpora nízkých úrokových sazeb spojená právě se slabším dolarem.
Jak se tedy proti možnému oslabení dolaru pojistit? Nejjednodušší a osvědčenou ochranou zůstává zlato. Jedinou nevýhodou je, že se dnes pohybuje na historických maximech, takže za tuto pojistku zaplatíme pomětě vysokou cenu. Vzhledem k tomu, co může přijít, však může být i taková pojistka nakonec levnější než čekat, až se trhy otočí. ECB tentokrát mluví velmi jasně: hlavní nebezpečí už není v Evropě, ale v Americe, a je načase se na něj začít připravovat.