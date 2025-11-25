Čeká nás ještě vánoční rallye na burzovních trzích?
Investoři včetně těch, kteří obchodují na pražské burze, mohou být s probíhajícím rokem spokojeni. To však neznamená, že by neměli chuť na další růst. Naopak čím dál více z nich spekuluje, zda se ještě dočkáme závěrečné rallye roku, často přezdívané vánoční rallye.
Co je to vánoční rallye?
O vánoční rallye se mluví především v souvislosti s obdobím od 26. prosince do 2. ledna. Na burzovních trzích se ale většina událostí anticipuje, takže toto období fakticky začíná už ve druhé polovině prosince. Během těchto několika dní trhy obvykle rostou. Finanční trhy samozřejmě nedávají investorům žádný dárek zdarma, růst cen akcií způsobují tři hlavní faktory.
Prvním je nízký objem obchodování, který umožní plně se projevit pozitivní investorské náladě. Druhým je rebalancování portfolií velkých fondů. Třetím pak daňové optimalizace některých účastníků trhu. Díky tomu bývá závěr roku ideální příležitostí koupit kvalitní akcie se slevou. Statistika za posledních 70 let ukazuje, že tento fenomén má přibližně 75% pravděpodobnost, dost vysokou na to, abychom se jím i letos zabývali.
Co se nesmí stát
Investoři se stejně jako běžní lidé těší na sváteční klid. Lidská psychika je na toto období nastavená tak, že ho dokáže narušit jen výrazná vnější událost. První velký test přijde už 10. prosince na zasedání Fedu. Pokud americká centrální banka sazby nesníží, nebo je sice sníží, ale bude velmi jestřábí ve výhledu na rok 2026, trhy se mohou výrazně propadnout. Fed tak bude naprosto klíčovým faktorem pro případnou vánoční rallye.
Druhým, daleko hůře předvídatelným rizikem je vývoj kolem umělé inteligence. Společnost Nvidia zveřejnila vynikající výsledky za třetí kvartál fiskálního roku 2025 a dokonce navýšila výhled tržeb na další čtvrtletí. Ani to však nestačilo, aby její akcie pokračovaly v růstu, investoři začali vybírat zisky. Není jasné, zda ztrácejí důvěru v celý sektor umělé inteligence, nebo jen v některé jednotlivé firmy.
Na situaci kolem AI bude mít zásadní vliv také společnost Oracle. Ta sice uzavřela obrovský kontrakt s OpenAI, ale na dluhopisovém trhu zároveň skokově vzrostly ceny pojištění proti selhání (CDS). Jinými slovy trh začíná pochybovat, zda Oracle dokáže splácet své závazky. Pokud se tyto obavy potvrdí, investoři se mohou velmi rychle začít zbavovat technologických akcií obecně. Vzhledem k jejich vysoké váze v amerických indexech bychom se pak mohli dočkat panické řetězové reakce výprodejů, která by vánoční rallye definitivně pohřbila.
Pokud se však ani jedno z těchto dvou rizik nenaplní, investoři mají stále solidní naději, že závěr roku bude na finančních trzích více než příjemný.