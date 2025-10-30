Ztratilo zlato svůj lesk ?
Zlato patří mezi konzervativní investiční nástroje. Odpovídala tomu i průměrná roční výkonnost ceny zlata za posledních třicet let. Investoři do zlata byli zvyklí na průměrnou roční výkonnost okolo 6 %. Když byl velmi dobrý rok pro zlato, dokázalo posílit až o 10 % ročně. Zlato i ve svém posilování bylo symbolem umírněnosti.
Zlato jako symbol stability
Z toho vyplývá, že investoři hlavně hledají ve zlatě prostředek, jak zabránit ztrátě kupní síly své peněženky, která je neustále ohrožována inflací. Zlato tak primárně není určeno k spekulativním obchodům. Ale historie posledních let přepsala tyto zažité zvyklosti. Zlato za poslední tři roky posílilo o více než 140 %. To je výkon, za který by se nemusela stydět žádná technologická akcie. Zlatá horečka kulminovala letos. Cena zlata dosáhla svého maxima tento měsíc. Za jednu trojskou unci zlata investor získal až 4381 dolarů. Avšak od tohoto maxima se během prakticky jednoho týdne cena zlata propadla. Nyní se obchoduje okolo 4000 dolarů za trojskou unci.
Konec zlaté horečky?
Tento monumentální pád zlata byl komentován jako konec zlaté horečky. To však není přesné. Zlato pořád zůstává v dlouhodobém růstovém kanálu. Aktuální propad ceny zlata neznamená automaticky změnu trendu na zlatě, ale jde pouze zatím o korekci.Pád ceny zlata byl hlavně zajímavý tím, že přišel bez žádné jasné kurzotvorné zprávy. To velmi ztěžuje najít příčiny tohoto pádu. Samozřejmě první příčinou – která však dokáže vysvětlit jakýkoliv velký propad – je tvrzení, že investoři si vybrali své zisky. Zlato během týdne prakticky skokově posílilo o 10 %.
Tento velký růst překvapil i největší zlaté optimisty. Pokušení vybrat si dvouciferný zisk bylo lákadlem pro mnohé investory. S tímto vysvětlením jde ruku v ruce následující tvrzení, že za prudkým pádem ceny zlata byl nečitelný vývoj ceny zlata z pohledu technické analýzy. Cena zlata rostla tak rychle, že nebylo ani jasné, kde má supporty, tzn. záchytné body při poklesu ceny. Absence supportů tak komplikovala zpomalení pádu. Nyní se rýsuje velký support okolo 4000 dolarů za trojskou unci. Tento technický support je zároveň i psychologický. Jinak další významný support na ceně zlata leží až na úrovni 3400 dolarů za unci. Až při prolomení tohoto supportu by se dalo opravdu mluvit o tom, že cena zlata mění trend. Z velkého býka by se stal medvěd.
Jak poznat opravdovou změnu trendu na zlatu?
Propad zlata mohl mít však daleko prozaičtější důvod. Investoři z řad hedgeových fondů nakupovali především papírové zlato, aby se zajistili proti oslabujícímu dolaru. Možná aktuální vývoj na americkém dolaru je vedl k přesvědčení, že americký dolar již formuje své dno. A tak není důvod si kupovat drahé zajištění a začali se těchto zlatých investic zbavovat. Opravdová změna trendu však přijde ve chvíli, kdy velké centrální banky začnou zlato prodávat namísto toho, aby ho kupovaly