Poradna: Obavy z nízkého důchodu do 16 tisíc
Vitězslav: Za dva roky půjdu do normálního důchodu. Z důvodu nízkých příjmů okolo minimální mzdy jsem předčasný důchod rovnou zavrhl. I tak mám obavy, že budu mít nízký důchod do 16 tisíc korun. Dlouhodobě jsem na úřadu práce nikdy nebyl, vždy maximálně půl roku. Jaké bych musel mít příjmy, abych měl důchod nad 16 tisíc korun.
Výpočet starobního důchodu závisí na celém průběhu pojištění, který ve Vašem případě neznám. V dotazu však píšete, že jste nikdy nebyl dlouhodobě nezaměstnaný. Tato informace je s ohledem na samotný výpočet důchodu velmi důležitá, protože získaná doba pojištění významně ovlivňuje samotnou částku starobního důchodu a evidence na úřadu práce, kdy náležela podpora v nezaměstnanosti, se započítává do doby pojištění zvyšující měsíční částku starobního důchodu jako náhradní doba pojištění.
Získání vysoké doby pojištění
Jestliže jste tedy vždy pracoval a z příjmu odváděl sociální pojištění nebo byl krátkodobě na úřadu práce, přičemž Vám vždy náležela podpora v nezaměstnanosti, potom bude Vaše získaná doba pojištění poměrně vysoká. Vzhledem k tomu, že neznám přesně Váš průběh pojištění, tak samozřejmě nemohu přesně vědět, jakou dobu pojištění jste získal. Každopádně při vysoké době pojištění budete mít poměrně vysoký starobní důchod i při nižší průměrné mzdě za odpracované roky (osobním vyměřovacím základu). Osobně očekávám, že budete mít řádný starobní důchod vyšší než 16000 Kč, a to možná výrazně více, než sám předpokládáte.
Výhodnost řádného starobního důchodu
V tabulce níže Vám pro názornost vypočítám měsíční částku starobního důchodu přiznaného v roce 2026. Tento výpočet je pro Vás orientační, protože budete odcházet do důchodu za dva roky. Slouží pro Vaši základní představu a abyste zbytečně neměl strach z velmi nízkého řádného starobního důchodu. Pro Vás je dobře, že budete odcházet do řádného starobního důchodu, který je vyšší než předčasný důchod. Vyhnete se krácení za předčasnost a získáte vyšší dobu pojištění při práci až do řádného důchodového věku.
Výpočet dle vzorce v roce 2026
V přiložené tabulce níže máme vypočten řádný starobní důchod u různých dob pojištění a různých osobních vyměřovacích základů (průměrných hrubých měsíčních mezd v současné hodnotě za odpracované roky), aby měsíční řádný starobní důchod činil 16000 Kč. Pokud je osobní vyměřovací základ nebo doba pojištění vyšší, tak bude samozřejmě vyšší i měsíční starobní důchod. Doba pojištění je úmyslně zvolena v rozsahu 42 let až 47 let, protože píšete, že nemáte mezery v pojištění. Při výpočtu důchodu není pochopitelně zohledněno výchovné na děti a je použit výpočtový vzorec příštího roku. Pouze na doplnění uvádím, že pro přiznání řádného starobního důchodu musí být získána doba pojištění alespoň v rozsahu 35 let.
|Průměrná mzda
|Doba pojištění
|Řádný starobní důchod
|17855 Kč
|42 let
|16000 Kč
|17440 Kč
|43 let
|16000 Kč
|17043 Kč
|44 let
|16000 Kč
|16665 Kč
|45 let
|16000 Kč
|16303 Kč
|46 let
|16000 Kč
|15955 Kč
|47 let
|16000 Kč
Závěrem
Nemám k dispozici Váš detailní průběh pojištění, proto Vám nemohu přesně říci, s jakou částkou starobního důchodu můžete počítat. Jestliže jste však získal vysokou dobu pojištění, jak píšete, např. 45 let a více, potom budete mít velmi pravděpodobně měsíční řádný starobní důchod vyšší než 16000 Kč. Při vysoké době pojištění je výpočet řádného starobního důchodu výhodný a i při nízkých rozhodných příjmech je částka důchodu poměrně vysoká. Při vysoké době pojištění není potřeba mít z odchodu do starobního důchodu obavy.