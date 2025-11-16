Poradna: Jak se pro důchod počítá rok odchodu do důchodu?
Monika: Na podzim příštího roku dosáhnu normálního důchodového věku. Chci pracovat až do dosažení řádného důchodového věku. Nechci mít krácený důchod. Předčasný důchod by pro mě byl poslední možností. Jak se mi bude rok 2026 počítat pro důchod?
Základníma dvěma vstupními údaji pro výpočet řádného starobního důchodu jsou získaná doba pojištění a osobní vyměřovací základ (průměrná hrubá měsíční mzda za odpracované roky v současné hodnotě). Tyto dva vstupní údaje ovlivňovaly výpočet starobního důchodu v minulosti i aktuálně. U předčasného důchodu se ještě hodnotí krácení za předčasnost.
Osobní vyměřovací základ
Při výpočtu starobního důchodu v roce 2026 se osobní vyměřovací základ vypočítává z příjmů, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění, v letech 1986 až 2025. Dřívější příjmy se přitom přepočítávají na současnou úroveň pomocí koeficientů zohledňujících inflaci. To znamená, že žádné příjmové období není nijak zvýhodněno. Příjmy v předdůchodovém věku nezvyšují důchod více než příjmy na začátku pracovní kariéry.
Příjmy v roce 2026 výpočet důchodu v roce 2026 neovlivňují
Jestliže odejdete do řádného starobního důchodu na podzim příštího roku, potom Vaše příjmy dosažené během roku 2026 již nebudou mít žádný vliv na výši osobního vyměřovacího základu. Vzhledem k tomu, že se průměrná důchodová mzda vypočítává za poměrně dlouhé období, tak několik příjmově lepších nebo několik příjmově horších let ovlivní měsíční částku starobního důchodu méně, než by se mohlo na první pohled zdát.
Doba pojištění
Do doby pojištění ovlivňující měsíční částku starobního důchodu se započítávají nejenom odpracované roky, kdy je z příjmu odváděno sociální pojištění, ale i tzv. náhradní doby pojištění (např. studium před rokem 2010 v zákonném rozsahu, evidence na úřadu práce v zákonném rozsahu, péče o závislou osobu při splnění zákonných podmínek, vojenská služba, civilní služba…).
Hodnotí se pouze celé ukončené roky pojištění
Doba pojištění se při výpočtu starobního důchodu hodnotí v celých ukončených letech. To znamená, že např. 45 let a 294 dní se počítá jako 45 let. Dny pojištění získané v roce 2026 se Vám budou počítat všechny do doby pojištění při výpočtu starobního důchodu. Doba pojištění se pochopitelně počítá i v roce odchodu do důchodu.
Samotná výpočtová formule důchodu
Každý starobní důchod se skládá ze základní výměry důchodu a procentní výměry důchodu. Základní výměru důchodu mají všichni penzisté stejně vysokou a v roce 2026 bude činit 4900 Kč. Procentní výměra důchodu závisí na konkrétním průběhu pojištění. Čím vyšší příjmy a vyšší doba pojištění, tím vyšší procentní výměra důchodu. V případě odchodu do předčasného důchodu se procentní výměra důchodu krátí v závislosti na termínu předčasnosti. Základní výměra důchodu je stejná při odchodu do předčasného důchodu i řádného starobního důchodu.
Závěrem
Jestliže můžete a chcete pracovat až do dosažení řádného důchodového věku, tak je to pro Vás samozřejmě s ohledem na měsíční částku důchodu dobře. Vyhnete se krácení a měsíční důchod budete mít v takovém případě nejvyšší. Do doby pojištění se Vám budou samozřejmě započítávat všechny dny pojištění získané v roce 2026. Případně nižší příjem v posledních měsících před odchodem do řádného důchodu v roce 2026 nebude mít žádný negativní vliv na souhrnnou částku osobního vyměřovacího základu.