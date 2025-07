Česká inflace stoupá: Potraviny a služby tlačí ceny vzhůru

Podle odhadů Českého statistického úřadu dosáhla inflace v červnu 2,9 %. Tento vývoj je zklamáním, zejména po optimistickém dubnu, kdy inflace klesla pod 2 % na 1,8 %. Následující dva měsíce však přinesly opětovný růst inflace. Čeští vládní politici, kteří dubnová čísla prezentovali jako důkaz, že problém inflace je minulostí, nemají z tohoto vývoje radost. Bohužel nic nenasvědčuje tomu, že by zdražování mělo ustat.

Dvě hlavní příčiny růstu inflace

Příčiny růstu inflace jsou zřejmé při podrobnějším pohledu na data. Výrazně rostou dvě klíčové složky: ceny potravin, alkoholu a tabáku, které zdražily o více než 5,5 %, a ceny služeb, které si připsaly přes 5 % růst. V červnu 2024 ceny potravin naopak klesly, což díky efektu srovnávací základny způsobilo výrazný skok inflace v letošním červnu.

Rozhodne inflace volby?

Obě kategorie – potraviny a služby – jsou pro běžné občany klíčové. Potraviny nakupuje každý, a proto růst jejich cen silně ovlivňuje vnímání zdražování. I když je inflace v tolerančním pásmu ČNB, ceny v obchodech stále rostou, byť pomaleji než před dvěma lety. Ztráta kupní síly tak přetrvává a může být rozhodující pro blížící se parlamentní volby. Do voleb zbývají pouhé tři měsíce, a vláda má jen omezené možnosti, jak ovlivnit ceny potravin. Inflace tak může hrát klíčovou roli ve výsledcích voleb.

Růst cen služeb představuje ještě větší problém. Vzhledem k tomu, že příští rok vzrostou povinné odvody pro OSVČ, nelze očekávat, že by řemeslníci či jiní poskytovatelé služeb snižovali ceny. Naopak, zvýšené náklady na sociální pojištění pravděpodobně přenesou do vyšších cen. Nízká nezaměstnanost, která se v Česku pohybuje kolem 4,2 %, navíc nevytváří tlak na snižování cen služeb. Pokud by nezaměstnanost nerostla, tento tlak nevznikne. Situaci může zkomplikovat i růst cen ropy na světových trzích, zatímco ceny benzínu zůstávají relativně nízké.

ČNB je skeptická k dalšímu snižování sazeb

Česká národní banka na současný vývoj reaguje opatrně a pozastavila snižování úrokových sazeb. Guvernér Michl varuje, že je v případě potřeby připraven sazby zvýšit. Tento scénář však považuji za méně pravděpodobný, protože Michlova prohlášení bývají jestřábí, ale jeho činy spíše umírněné. Prostor pro další snižování sazeb je letos omezený, zejména kvůli pokračujícímu růstu cen nemovitostí. Snížení sazeb by mohlo tento růst ještě urychlit. Pauza ve snižování sazeb tak zůstává logickým krokem.

Matěj Široký