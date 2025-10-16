Jak ovlivnily české volby finanční trhy a českou korunu?
Na finální podobu české vlády si ještě budeme muset počkat. Jasné však je, že dosavadní vláda v současné podobě končí. Novým premiérem by se měl stát Andrej Babiš, který plánuje sestavit vládu s Motoristy a SPD. Už nyní se však ukazuje, že pokud tento pokus vyjde, vláda nemusí být příliš stabilní. A právě tato nejistota bude pravděpodobně největším faktorem ovlivňujícím finanční trhy.
Kauza ČEZ
Největší změnu, kterou volby přinesly na pražskou burzu, představuje otázka jedné z nejoblíbenějších českých akcií – ČEZu. Fialova vláda zavedla tzv. daň z neočekávaných zisků, neboli windfall tax, kterou měly původně platit jak ČEZ, tak banky. Bankovní sektor však nakonec našel způsob, jak se této dani z velké části vyhnout. Nejvíce byl postižen právě ČEZ, což vedlo k výrazně nižší dividendě vyplacené akcionářům. Postup vlády byl kritizován i z toho důvodu, že největším akcionářem ČEZu je stát. Pokud by ČEZ vyplatil dividendu z rekordních zisků, značná část by se vrátila zpět do státní pokladny. Daň z neočekávaných zisků tak v praxi nejvíce dopadla na menší akcionáře ČEZu.
Hnutí ANO otevřeně deklarovalo, že by problém ČEZu vyřešilo výkupem akcií. Spekulovalo se dokonce o konkrétní částce 1500 korun za akcii. To by investorům nabídlo lepší zhodnocení ve srovnání se současnou cenou, ale pro pražskou burzu by to znamenalo značnou ztrátu, protože by odešla jedna z jejích nejatraktivnějších akcií. Energetický sektor zůstane i v příštích desetiletích klíčovým odvětvím, a ČEZ jako stabilní firma nabízel vysoký potenciál zisku. Hnutí ANO však nebude mít jednobarevnou vládu, takže je možné, že se žádné výrazné změny neuskuteční. Stát se může vrátit pouze k tomu, že bude tlačit na vedení ČEZu, aby vyplácelo co nejvyšší dividendy, které by pak využil ve státním rozpočtu.
Česká koruna pod tlakem
Výsledek voleb se negativně podepsal na hodnotě české koruny. Její předchozí posilování se na chvíli zastavilo. Hlavním důvodem je obecná nejistota ohledně složení budoucí vlády. V důsledku toho koruna oslabovala. Pokud se však strany dohodnou na stabilní vládě, koruna by se mohla vrátit k růstu, protože na její hodnotu budou mít opět vliv makroekonomické ukazatele. Mezinárodní měnový fond výrazně zlepšil odhad růstu české ekonomiky na letošní i příští rok. Hrubý domácí produkt by měl letos vzrůst o 2,3 procenta a v příštím roce o 2 procenta. Česko by tak mělo růst rychleji než evropský průměr. Díky tomu by česká koruna mohla dlouhodobě posilovat vůči euru.