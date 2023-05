Zákon o ČEZu může snížit atraktivitu pražské burzy

Lex ČEZ

Podstatou tohoto zákona je úprava toho, kolik je na valné hromadě potřeba hlasů ke schválení zásadních změn ve společnosti. Dříve bylo pro tyto změny potřeba 90 % hlasů všech akcionářů. Nyní by mělo stačit pouze 75 % hlasů přítomných akcionářů. Vzhledem k tomu, že stát vlastní 69 %, stačí, když se domluví s několika jinými vlastníky-právnickými osobami, aby úplně obešli drobné akcionáře. Stejně tak stát se může rozhodnout dokoupit potřebný 5% podíl. V každém případě, pokud zákon projde, bude stát mít otevřenou cestu k ovládnutí ČEZu, aniž by musel vyplácet všechny akcionáře. Myšlenka zestátnění celého ČEZu zatím není aktuální. Mluví se spíše o rozdělení firmy na více subjektů. I zde se otevírá možnost, že by jistá část zůstala dále na pražské burze. Ale zkušenosti s dělením společnosti O2 a Cetin ukázaly, že šlo o krok, který předcházel stažení z burzy a vytěsnění malých akcionářů.

Atraktivita pražské burzy

Akcie ČEZu na zprávu reagovaly negativně a ztratily 8 %. Ještě není zdaleka jisté, jak celá věc dopadne. Ale pouhá existence lex ČEZ ukazuje, že na drobné akcionáře není brán zřetel. To jen dokresluje realitu pražské burzy, kde je velká část úspěšných emisí po několika letech stažena z burzy. Nejvíc poškození jsou právě drobní akcionáři. Vzhledem k tomu, že za posledních 10 let jsme zažili velký nárůst tzv. low cost brokerů, kteří nabízejí za velmi nízké poplatky investice do akcií po celém světě, bude jen málo českých občanů přitahovat možnost investovat na pražské burze. Pokud z ní ČEZ opravdu odejde, většina titulů budou banky. Pražská burza tak ztratí elementární možnosti diverzifikace. Navíc investovat do bank v době bankovní krize není nejlepší nápad.

Matěj Široký