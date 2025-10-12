Poradna: Kolik si mohu vydělat v invalidním důchodu?
Zdeněk: Před měsícem mi byl přiznán invalidní důchod prvního stupně. S přiznanou částkou necelých devět tisíc korun finančně nevyjdu, takže si budu muset hledat zaměstnání. Nechci o invalidní důchod přijít, tak by mě zajímalo, kolik si budu moci přivydělat.
Finančně vyjít pouze s invalidním důchodem prvního stupně je mimořádně složité a pro jednotlivce nemožné. Legislativa tak nepřímo počítá s tím, že příjemci invalidního důchodu prvního stupně budou nadále pracovat, když jejich výdělečná činnost bude svým rozsahem, náplní a náročností odpovídat aktuálnímu zdravotnímu stavu.
Měsíční částka starobního důchodu nezávisí pouze na rozhodných příjmech, ale i na získané době pojištění. Do doby pojištění se započítávají nejenom odpracované roky, kdy je z příjmu odváděno sociální pojištění, ale i tzv. náhradní doby pojištění, přičemž mezi náhradní doby pojištění patří i doba pobírání invalidního důchodu třetího stupně. Doba pobírání invalidního důchodu prvního stupně však náhradní dobou pojištění není. Pro invalidní důchodce prvního stupně je tak s ohledem na budoucí výpočet starobního důchodu přínosné, když vykonávají výdělečnou činnost, ze které vzniká povinnost platby sociálního pojištění.
Zkrácený úvazek je vítaný
S ohledem na zvýšení aktuální finanční situace a s ohledem na budoucí výpočet starobního důchodu je pro invalidní důchodce prvního stupně vhodné pracovat na zkrácený úvazek, ze kterého se vždy odvádí sociální pojištění. Výši příjmů nejsou invalidní důchodci nikterak limitováni. V praxi je tedy možné mít i nadprůměrnou mzdu a přitom současně pobírat invalidní důchod.
Praktický příklad
Pan XY pobírá invalidní důchod prvního stupně a současně pracuje na zkrácený úvazek jako IT specialista s hrubou mzdou ve výši 120000 Kč. Pan XY může současně pobírat invalidní důchod a takto vysokou hrubou mzdu. Přiznání invalidního důchodu nebrání panu XY mít velmi vysoké příjmy. Ve výdělečné činnosti je pan XY omezen svým zdravotním stavem a nikoliv příjmovým limitem.
Valorizace invalidního důchodu
Na doplnění uvádím, že od ledna příštího roku se budou zvyšovat i invalidní důchody. Základní výměra všech příjemců státního důchodu se zvýší o 240 Kč na 4900 Kč, tedy i invalidních důchodů prvního stupně. Procentní výměra invalidního důchodu se zvýší o 2,6 %. Měsíční částka Vašeho invalidního důchodu se Vám zvýší z důvodu valorizace automaticky, nebudete muset činit žádné administrativní úkony. I když budete v následujících měsících pracovat a z příjmu odvádět sociální pojištění, tak tato skutečnost nebude mít žádný vliv na měsíční částku Vašeho invalidního důchodu. Během let se invalidní důchod zvyšuje pouze z důvodu každoroční pravidelné valorizace nebo z důvodu změny stupně invalidity.