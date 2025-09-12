Poradna: Předdůchod s předčasným důchodem
David: Aktuálně pobírám předdůchod. Potřeboval bych však více peněz, tak přemýšlím o odchodu do předčasného důchodu nebo přivýdělku. Za jakých podmínek přichází tyto dvě varianty do úvahy?
V dotazu píšete, že pobíráte předdůchod, to znamená, že čerpáte vlastní finanční prostředky naspořené na smlouvě o doplňkovém penzijním spoření. Předdůchodci tedy pobírají vlastní peníze, to je potřeba hned na úvod zdůraznit.
Důvody odchodu do předdůchodu
V praxi volí odchod do předdůchodu zejména občané, kteří z různých důvodů nemohou nebo nechtějí pracovat až do dosažení řádného důchodového věku a přitom se chtějí vyhnout krácení u předčasného důchodu a chtějí odejít až do řádného starobního důchodu. Období pobírání předdůchodu se pro důchodové účely hodnotí jako vyloučená doba pojištění a navíc za předdůchodce platí zdravotní pojištění stát. To jsou dvě hlavní výhody čerpání předdůchodu oproti inkasování peněz z jiných finančních produktů.
Odchod do předčasného důchodu je možný
Vzhledem k tomu, že v předdůchodu jsou čerpány vlastní naspořené finanční prostředky, tak je možné odejít i do předčasného důchodu, který vyplácí stát. Současné pobírání předdůchodu a předčasného důchodu je tedy možné. Ale obecně se to neděje často, protože hlavním důvodem odchodu do předdůchodu bývá vyhnutí se trvale krácenému předčasnému důchodu.
Vyčerpání úspor v předdůchodovém věku
Pokud budete současně pobírat předdůchod a předčasný důchod, tak pravděpodobně z velké části vyčerpáte naspořené finanční prostředky na důchod ještě v předdůchodovém věku a navíc budete mít trvale krácený předčasný důchod. Po vyčerpání úspor budete již pobírat pouze předčasný důchod a Vaše životní úroveň poklesne. Záleží samozřejmě na výši Vašich úspor a investicích. V případě aktuální nutnosti vyššího pravidelného příjmu však může být tato varianta pro Vás řešením, počítejte však s výše uvedenými skutečnostmi.
Přivýdělku v předdůchodu nic nebrání
Druhá varianta, tj. vlastní příjem v předdůchodu je z finančníh hlediska zajímavá. Předdůchodci mohou mít libovolný vlastní příjem ze zaměstnání nebo podnikání. Ohledně přivýdělku nejste nijak limitován. Pokud se rozhodnete mít v předdůchodu vlastní příjem, tak můžete pracovat nejenom na některou z pracovních dohod, ale i na klasickou pracovní smlouvu. Z důvodu přivýdělku budete mít vyšší aktuální příjem a budete moci odejít až do řádného starobního důchodu. Vše samozřejmě záleží na Vašich pracovních možnostech, zdravotním stavu a důvodech, proč jste začal předdůchod pobírat.
Příjmové omezení v předčasném důchodu
Jestliže se rozhodnete pro odchod do předčasného důchodu, tak počítejte s omezenými možnostmi přivýdělku. Předčasní důchodci totiž nemohou mít až do dosažení řádného důchodového věku, ze kterého vzniká povinnost platit sociální pojištění. V roce 2025 si předčasní důchodci nejčastěji přivydělávají na dohodu o provedení práce s hrubou měsíční odměnou 11499 Kč a méně. Takový příjem je možné mít, neboť z takové odměny se neplatí sociální pojištění.
Závěrem
Přestože aktuálně pobíráte předdůchod, tak můžete odejít do předčasného důchodu nebo mít i vlastní příjem. V případě, že budete pobírat pouze předdůchod, tak můžete mít libovolný příjem. Během pobírání předčasného důchodu však nelze mít příjem zakládající účast na nemocenském pojištění.