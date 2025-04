Propad na akciových trzích, co dělat?

Velké výprodeje

Od 2. dubna se všechny akciové trhy propadaly. Když se podíváme na týdenní výkonnost trhů, zjistíme, že ztráty jsou skutečně obrovské. Hongkongský index Hang Seng klesl o 14,2 %, japonský Nikkei o 12,58 %, francouzský CAC 40 o 11,08 %, německý DAX o 10,84 %, americký index S&P 500 o 10,25 % a technologický Nasdaq o 9,91 %. Výprodeje se nevyhnuly ani pražské burze.

Nejistota všude, kam investorské oko dohlédne

Hlavním důvodem výprodejů je především obecná nejistota. Nikdo neví, kam až je Donald Trump ochoten zajít. Trump varoval všechny státy před jakoukoli odvetou či zaváděním dodatečných cel na americké výrobky. Čína si však zavedení cel nenechala líbit a rozhodla se na americké zboží uvalit odvetná cla. Dnes nikdo neví, zda Trump bude tuto hru s Čínou, případně s dalšími státy, dále stupňovat.

Druhým důvodem nejistoty je fakt, že i kdyby k ekonomické válce mezi mocnostmi nedošlo, zavedení cel napáchá škody. Zaprvé zpomalí ekonomický růst v USA a zároveň vytvoří inflační tlak. Importované zboží značně zdraží. Trump tvrdí, že mu to nevadí, protože se zvýší cena pouze dovezeného zboží. I toto zboží se však započítává do inflace. Pokud inflace v USA vzroste, americký Fed si nebude moci dovolit snížit úrokové sazby podle plánu. Nejistota kolem sazeb a dalšího makroekonomického vývoje v USA tak nutí investory stahovat se ze svých pozic.

Co dělat?

Každý investor by si měl uvědomit, že tyto výprodeje jsou součástí investorského života. Ano, nestávají se každý den ani každý rok, ale kdo se na burze pohybuje déle než pět či deset let, už podobné tržní výplachy zažil. Nejhorší, co se nám může stát, je podlehnout emocím. Reakce by měla především odpovídat našemu investičnímu horizontu. Kdo investuje s tím, že bude peníze potřebovat během několika měsíců nebo jednoho roku, musí zachránit, co se dá, a co nejvíce si své investice pojistit. Pokud je však váš investiční horizont pět a více let, právě tyto velké propady trhů nabízejí skvělou příležitost pro vstup do dlouhodobých pozic. Výprodeje na trzích tak nemusí být špatnou zprávou pro všechny.

Matěj Široký