Proč jsou trhy vystrašené z amerických cel?

Strach z inflace

Prvním velkým strašákem pro trhy je inflace. Zavedení cel sice poskytne výhodu americkým domácím produktům, ale zároveň zvýší ceny dovážených výrobků. Tento růst se projeví i v celkové inflaci. Vyšší inflace pak omezí možnosti amerického Fedu snížit úrokové sazby. Restriktivní měnová politika bude brzdit ekonomiku a tlačit ceny rizikových aktiv dolů. Donald Trump na tyto obavy reaguje tvrzením, že výsledkem bude pokles cen, které nabídnou američtí výrobci. Ceny zahraničních výrobků podle něj nejsou podstatné – čím dražší budou, tím lépe pro americké firmy.

Co vlastně znamená „Made in USA“?

Trumpův přístup má několik slabin. Jedním z problémů se ukázalo zavedení cel na americká auta a automobilové komponenty. Jediná společnost, která všechna svá auta pro americký trh montuje přímo v USA, je Tesla. Ani Tesla však nepoužívá výhradně díly vyrobené v USA. Zásobuje ji například kanadský výrobce Magna International, jehož produkty budou novými cly zatíženy. I Tesla tak bude čelit vyšším cenám vstupů. Druhou automobilkou, která v USA montuje většinu svých aut, je Ford. Ten na americkém území kompletuje 80 % vozů určených pro tamní trh, zatímco zbytek produkce pochází ze sousedních zemí. I tato firma se tedy potýká s rostoucími náklady. Největší ránu však zavedení cel představuje pro výrobce evropských luxusních aut, jako jsou BMW nebo Porsche. Tyto vozy se do USA dovážejí již hotové a podléhají 25% zdanění. Evropské automobilky tak nemají jinou možnost, než část nákladů přenést na své zákazníky.

Investorská nejistota

Největším problémem pro trhy je však Trumpův nepředvídatelný přístup. Často mění své názory na cla – dokáže z ničeho nic udělit výjimku nebo naopak přitvrdit. Trhy tak nevědí, na čem jsou. Právě tato nejistota jim škodí nejvíce. Firmy by se s cly dokázaly vyrovnat, pokud by pravidla zůstala stabilní. Když se ale situace mění každý týden, jakákoli adaptace je prakticky nemožná. To je důvod, proč investoři s obavami vyhlížejí 2. duben, který Trump označil za „den osvobození amerického spotřebitele od dováženého zboží“.

Matěj Široký