Překvapí nás Bitcoin ještě letos?

Důvody stagnace Bitcoinu

Od začátku roku cena Bitcoinu klesla o více než 6 %. To samo o sobě není dramatické, ale vzhledem k tomu, že těsně před inaugurací Donalda Trumpa dosáhl Bitcoin nového historického maxima (ATH) na úrovni 108000 dolarů, je současná cena zklamáním. Žádný velký růst nepřišel. Není tedy divu, že Bitcoin nyní prodávají především drobní investoři, kteří ho kupovali s vidinou rychlého zbohatnutí.

Ve skutečnosti však rychlé zbohatnutí na burze neexistuje. Pokud by nějaké finanční aktivum zaručovalo stoprocentní růst do konce měsíce, všichni by ho okamžitě koupili. To by ale vedlo k růstu jeho ceny a nákup by přestal být výhodný. Vysoká cena Bitcoinu z ledna 2025 už zahrnovala všechna pozitivní očekávání, která se však nenaplnila. Trump sice schválil vytvoření strategických kryptoměnových rezerv, ale USA do nich nebudou aktivně nakupovat Bitcoin ani jiné kryptoměny. Tyto rezervy budou naplněny pouze kryptoměnami zabavenými při kriminální činnosti. Nová likvidita ze strany amerického státu tak do kryptoměn zatím nepřiteče. Rozčarování investorů je pochopitelné, ale není všem dnům konec.

Je naděje na obrat?

Existují dva hlavní faktory, které by mohly cenu kryptoměn, včetně Bitcoinu, vrátit na růstovou trajektorii. Prvním je rozhodnutí americké centrální banky (Fed). Dokud bude přetrvávat restriktivní měnová politika, situace se příliš nezmění. Naději však tento týden přinesli analytici z Goldman Sachs, kteří uvedli, že podle jejich odhadů by mohlo dojít ke třem snížením úrokových sazeb u amerického dolaru místo původně plánovaných dvou.

Druhým důvodem k optimismu je aktivita velkých hráčů, jako je společnost MicroStrategy. Michael Saylor oznámil další nákup 22048 Bitcoinů za přibližně 1,92 miliardy dolarů. Jeho firma tak nyní drží přes 528000 Bitcoinů, což představuje kryptoměny v hodnotě více než 35,63 miliardy dolarů. Dokud bude MicroStrategy disponovat prostředky na další nákupy, je to signál, že naděje na obrat přetrvává.

Matěj Široký