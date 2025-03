Zlato překonalo magickou hranici 3000 dolarů

Většina analytiků předpovídala, že tento rok zlato pokoří hranici 3000 dolarů. Nebyla to příliš odvážná předpověď, protože cena zlata je v dlouhodobém rostoucím trendu. Jen od začátku roku přidalo zlato přes 13 %. Minulý rok dosáhlo výkonnosti 27 %. Ani hranice 3000 dolarů ho však nezastavila. Kde se tedy zlato zastaví?

Rozbouřená atmosféra na trzích zlatu svědčí

Prvním důvodem, proč cena zlata roste, jsou bezpochyby cla, která uvalil americký prezident Donald Trump. Cla mají na zlato dvojí pozitivní účinek. Zaprvé se obecně předpokládá, že způsobí inflaci. Vyšší inflační očekávání se na ceně zlata projevují pozitivně. Zadruhé neustálé změny názorů Donalda Trumpa v otázce cel vyvolávají na trzích nejistotu. Zlato funguje jako bezpečný přístav v nejistých časech, a proto je pro mnohé investory atraktivní volbou.

Zlatu nečekaně pomohl i další faktor. Americký dolar v poslední době značně oslabil vůči všem hlavním světovým měnám. Dostal se prakticky na stejnou úroveň jako před zvolením Donalda Trumpa. Dolar navíc může dále slábnout, protože Trump je příznivcem politiky slabého dolaru.

Výhled na cenu zlata do budoucnosti

Zlato má před sebou dobrou, ne-li zářivou budoucnost. Vše se bude odvíjet od otázky inflace. Ekonomický svět je nyní v této otázce rozdělen na dva tábory. První tábor očekává růst inflace v důsledku zavedení cel. Vysoká inflace slibuje zlatu skvělé vyhlídky. Situace však není tak jednoznačná, protože řada ukazatelů, které sbírají data v reálném čase – například Truflation –, jasně ukazuje, že inflace v březnu výrazně klesá. Tuto sestupnou tendenci americké inflace potvrzuje i Clevelandský ukazatel inflace.

Zpomalující se inflace jde ruku v ruce s otázkou recese v USA. Donald Trump nevyloučil možnost, že by USA musely projít touto zkouškou, než dosáhnou „finální hojnosti“. I v tomto případě by si však cena zlata vedla dobře, protože americký Fed by musel radikálně snížit své úrokové sazby. A právě nízké sazby jsou pro cenu zlata rovněž příznivé. Zlato se tak nachází v pozici „win-win“. Když k tomu připočteme narůstající globální nejistotu ohledně bezpečnosti, zdá se, že zlato má všechny důvody k dalšímu růstu.

Matěj Široký