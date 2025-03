Jaké akcie budou profitovat ze zavedení cel?

Donald Trump svými protichůdnými rozhodnutími pravidelně vnáší na trhy nejistotu. Jeden den odkládá zavedení cel, další den je zavádí, poté je zvyšuje, uděluje výjimky a následně začíná mluvit o jiných státech. Nikdo vlastně neví, co přesně se stane. Tato nejistota je pro akciové trhy tím nejhorším faktorem. Není tedy divu, že americké akciové indexy klesají.

Každá mince má dvě strany

Konečná podoba celních opatření zatím není známa. Na druhou stranu je jisté, že cla budou nějakou formou zavedena. Proč tedy na tuto situaci nebýt připraven? I když obecný dopad cel bude v prvním roce spíše negativní, neznamená to, že už nyní nemohou některé firmy těžit z Trumpovy komunikace. Trh vždy hledí dopředu a snaží se odhadnout budoucí vývoj. Investor by neměl podléhat pesimismu a naříkat nad složitou situací, ale hledat nové investiční příležitosti – i v těžkých časech.

Obecně lze říci, že ze zavedení cel budou profitovat americké firmy, které dlouhodobě trápila zahraniční konkurence, zejména z Číny, Kanady a Mexika. Výhodou budou disponovat také společnosti, které již nyní spoléhají převážně na lokální produkci – ty nebudou muset výrazně měnit své procesy. Další potenciál zisku spočívá v sázce na to, že Trumpova politika uspěje a přiměje americké firmy vrátit výrobu zpět do USA. Stejně tak lze předpokládat, že evropské a asijské firmy, pro něž je americký trh klíčový, otevřou pobočky v USA, aby zmírnily dopady cel. Všechny tyto faktory může investor zohlednit při svých rozhodnutích.

První vlaštovka – GAP

Výrobci textilu, jako je GAP, neprožívají dlouhodobě snadné období. V tomto segmentu vládne silná konkurence a společnosti GAP navíc nevyšly marketingové kroky spojené s Kanye Westem. Nyní se však karta pro výrobce textilu pomalu obrací, a to hned ze dvou důvodů. Prvním je, že zavedení cel tvrdě zasáhne čínské společnosti, jako jsou Shein nebo Temu, které do USA exportují obrovské množství textilu. Tyto firmy to nyní budou mít podstatně těžší.

Druhým důvodem je nízká závislost GAP na výrobě v zemích nejvíce postižených cly. Podle generálního ředitele společnosti Richarda Dicksona pochází méně než 10 % výrobků GAP z Číny a méně než 1 % z Kanady a Mexika dohromady. Společnost věří, že přesun čínské produkce jejich značky bude proveditelný. Jinými slovy, cla tuto firmu nezasáhnou tak výrazně jako její konkurenci.

Matěj Široký