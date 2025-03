Poradna: Vysoký příjem v devadesátkách a důchod

František: Jsem v předdůchodovém věku a aktuálně mám poměrně nízké příjmy. Nebylo tomu tak vždy. V devadesátých letech jsem měl vysoké příjmy. Potom přibližně průměrné a posledních pět let mám v zaměstnání podprůměrnou mzdu. Ještě nevím, zdali odejdu do předčasného důchodu koncem letošního roku. Možná odejdu až do normálního důchodu za dva roky. Jak na tom budu příjmově pro důchod?

Základním příjmovým údajem pro výpočet důchodu je osobní vyměřovací základ neboli průměrná hrubá měsíční mzda v současné hodnotě za odpracované roky. Osobní vyměřovací základ se vypočítává z rozhodných příjmů od roku 1986, přičemž dřívější příjmy se přepočítávají na současnou úroveň pomocí koeficientů zohledňujících inflaci. Výši osobního vyměřovacího základu ovlivňují pouze příjmy, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění.

Hodnocené příjmy v roce 2025 a v následujících

Při výpočtu starobního důchodu (řádného i předčasného) v roce 2025 se hodnotí příjmy, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění, v letech 1986 až 2024. Při odchodu do starobního důchodu v roce 2026 se budou hodnotit příjmy v letech 1986 až 2025 a při odchodu do starobního důchodu v roce 2027 se budou hodnotit příjmy v letech 1986 až 2026.

Každý rok má stejnou váhu

Při výpočtu osobního vyměřovacího základu není žádný rok speciálně zvýhodněn. Můžeme říci, že každý rok má při výpočtu starobního důchodu stejnou váhu. Příjmy v předdůchodovém věku tedy nemají vyšší vliv na výši státního důchodu než příjmy v devadesátých letech. S ohledem na výpočet starobního důchodu je pro Vás rozhodně dobře, že jste měl v devadesátých letech nadprůměrné příjmy, protože se to pozitivně projeví na výši Vašeho státního důchodu.

Osobní vyměřovací základ

Vzhledem k tomu, že Vaše příjmy v jednotlivých letech značně kolísaly, tak Vám doporučuji spočítat si Váš osobní vyměřovací základ v naší kalkulačce. Vypočtený osobní vyměřovací základ (průměrnou hrubou mzdu za odpracované roky v současné hodnotě) můžete následně použít pro výpočet řádného starobního důchodu, popřípadě předčasného důchodu.

Získaná doba pojištění

Kromě rozhodných příjmů ovlivňuje výši státního důchodu i získaná doba pojištění v celých ukončených letech. Do doby pojištění pro důchodové účely se přitom započítávají nejenom odpracované roky, kdy je z příjmu odváděno sociální pojištění, ale i tzv. náhradní doby pojištění (např. péče o dítě do 4 let věku, studium před rokem 2010 v zákonném rozsahu, evidence na úřadu práce v zákonném rozsahu, péče o závislou osobu). Každý rok pojištění hraje při výpočtu starobního důchodu významnou roli.

Orientační výpočty důchodu

Jestliže budete znát svůj osobní vyměřovací základ a získanou dobu pojištění, potom si můžete v kalkulačkách níže provést výpočty důchodu dle výpočtové formule roku 2025.

S čím počítat při volbě předčasného důchodu

V případě, že se rozhodnete pro odchod do trvale kráceného předčasného důchodu, potom počítejte s krácením za předčasnost, které činí 1,5 % za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti, přičemž krácení se provádí z výpočtového základu (redukovaného osobního vyměřovacího základu) a nikoliv až z vypočteného starobního důchodu. Vzhledem k tomu, že výpočtový základ je vyšší než celková částka starobního důchodu, tak je celkové krácení vyšší, než by se na první pohled mohlo zdát. Při odchodu do předčasného důchodu se navíc získá nižší doba pojištění než práci až do dosažení řádného důchodového věku, takže rozdíl mezi předčasným důchodem a řádným starobním důchodem je vyšší, než někteří žadatelé o starobní důchod očekávají.

