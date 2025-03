Ideální příjem v předčasném důchodu? Nájem

Předčasní důchodci jsou až do dosažení řádného důchodového věku značně omezeni ve výdělečné činnosti. Zatímco řádní starobní důchodci mohou mít libovolné příjmy, tak předčasní důchodci nikoliv. Investice do nemovitosti za účelem jejího pronájmu je však s ohledem na důchodové nároky výhodná, a to i v předčasném důchodu.

Až do dosažení řádného důchodového věku nemohou mít předčasní důchodci příjem, ze kterého vzniká povinnost platit sociální pojištění. V praxi si tak předčasní důchodci nejčastěji přivydělávají na dohodu o provedení práce s hrubou měsíční odměnou do limitu. Od roku 2025 se z dohody o provedení práce neplatí sociální pojištění a zdravotní pojištění, když je hrubá měsíční odměna 11499 Kč a méně. V roce 2024 se pojistné neplatilo, když byla hrubá měsíční odměna 10000 Kč a méně.

Praktický příklad

Pan Jindřich je v předčasném důchodu a přivydělává si na dohodu o provedení práce s hrubou měsíční odměnou 11400 Kč. Hrubá odměna z dohody o provedení práce je do limitu pro neplacení sociálního pojištění. Pan Jindřich pobírá tedy současně státní důchod a příjem ze zaměstnání, protože splňuje zákonnou podmínku.

Investoři a předčasný důchod

Z pasivních příjmů z kapitálového majetku, z nájmu nebo z ostatních zdanitelných příjmů se sociální pojištění neplatí bez ohledu na výši těchto příjmů. Pasivní příjmy tak mohou mít předčasní důchodci bez omezení a k tomu pobírat předčasný důchod. Investice do pasivní příjmů je tedy výhodná i s ohledem na možnost odchodu do předčasného důchodu s pravidelným měsíčním pasivním příjmem.

Praktický příklad

Paní Hana odešla dva roky před dosažením řádného důchodového věku do předčasného důchodu. Chtěla by pracovat na zkrácený úvazek, ale to bude moci až při dosažení řádného důchodového věku. Příjem z nájmu bytu po otci však může mít stále, smlouvu nemusí z důvodu odchodu do předčasného důchodu ukončovat a ani nemusí byt prodávat. Paní Hana bude současně pobírat předčasný důchod a nájemné. Na zkrácený úvazek začne pracovat až za dva roky.

Nájem a 30% výdajový paušál

Zatímco z výnosů ze spořicího účtu se odvádí 15% srážková daň, tak z příjmu z nájmu neplatí předčasní důchodci mnohdy žádnou daň z příjmu. Pro příjmy z nájmu je totiž možné uplatnit výdaje 30% výdajovým paušálem a současně i předčasní důchodci mají nárok na roční slevu na poplatníka v plném nekráceném rozsahu 30840 Kč.

Praktický příklad

Předčasný důchodce Luděk bude mít za rok 2025 příjem z nájmu ve výši 264000 Kč. Výdaje uplatní pan Luděk 30% výdajovým paušálem. Daňový základ za rok 2025 tak bude mít v částce 184800 Kč (264000 Kč – (264000 Kč × 30 %). Vypočtená daň z příjmu bude činit 27720 Kč (184800 Kč × 15 %). Sleva na poplatníka je však vyšší než vypočtená daň z příjmu a sníží ji do nuly. Na dani z příjmu nezaplatí pan Luděk za rok 2025 ničeho. Vzhledem k tomu, že jeho roční zdanitelný příjem bude vyšší než 50 tisíc korun, tak však bude muset daňové přiznání vyplnit a odevzdat.

Pojistné se z nájmu neplatí nikdy

Z nájmu dle § 9 zákona o dani z příjmu se neplatí sociální pojištění a zdravotní pojištění. To znamená, že pan Luděk z praktického příkladu výše bude mít čistý příjem ve výši 250000 Kč, protože skutečné výdaje měl pouze 14000 Kč a nebude platit z nájmu žádnou daň.

Petr Gola