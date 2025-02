Jak investovat do umělé inteligence mimo USA?

Investice do umělé inteligence si většina lidí spojuje především s firmou Nvidia, která vyrábí nejpokročilejší čipy pro datová centra určená pro umělou inteligenci. Mezi lídry v oblasti AI patří také Microsoft, Google, Meta, Tesla a mnoho dalších známých amerických firem. Tyto akcie jsou však dnes velmi drahé, a pokud v budoucnu splaskne investiční bublina, mohou být výrazně ohroženy. Nabízí se proto otázka: Je možné investovat do AI mimo USA?

Chybí evropští lídři AI

Realitou zůstává, že kdo chce investovat do lídrů v oblasti umělé inteligence, má mimo americký trh jen velmi omezené možnosti. Na druhou stranu Evropa se bude muset více spoléhat sama na sebe a vývoj v oblasti AI by měl být politickou prioritou. Investice do evropských společností s expozicí na umělou inteligenci může být zajímavou volbou pro české investory, kteří mají příjmy v eurech nebo britských librách. Ti totiž ušetří na měnových konverzích a budou méně vystaveni kurzovému riziku než při investování v amerických dolarech, které jsou dnes velmi drahé. Z tohoto důvodu jsou americké akcie pro evropské investory ještě nákladnější.

Evropské firmy : ASML, ARM a Infineon

Na evropských trzích lze prakticky investovat pouze do tří firem, které jsou úzce propojeny se sektorem umělé inteligence. Nizozemská společnost ASML je klíčovým hráčem v oblasti výroby litografických strojů, které umožňují produkci pokročilých čipů. Firma stojí na samém začátku celého řetězce výroby polovodičů a díky technologické komplexnosti svých zařízení prakticky nemá konkurenci. To je pro investory zásadní výhoda. ASML má navíc zajištěné zakázky na několik měsíců dopředu, což zajišťuje stabilní příjmy. Nevýhodou je ovšem velmi vysoká cena akcií.

Britská společnost Arm Holdings nevyrábí čipy ani procesory, ale zabývá se vývojem procesorových architektur a polovodičových technologií. Její návrhy procesorů licencují technologičtí giganti jako Qualcomm, Apple, Nvidia nebo Samsung. Arm je tak klíčovým hráčem v AI ekosystému, přestože sám fyzicky nevyrábí žádné komponenty.

Německá společnost Infineon se naopak specializuje na výrobu polovodičových komponent. Její slabinou je fakt, že přes 56 % produkce směřuje do automobilového sektoru, který v současnosti čelí v Německu krizi. Přesto si akcie Infineonu od začátku roku připsaly více než 19 %, což naznačuje, že investoři vnímají její potenciál pozitivně.

Matěj Široký