Jaké akcie by měly profitovat z Trumpova plánu pro energetiku?

V čem bude plán energetické urgence spočívat?

Na tuto otázku není jednoduchá a konkrétní odpověď. Trump bude chtít co nejvíce podpořit výrobce energie a těžaře zemního plynu a ropy. To samozřejmě může učinit prostřednictvím různých daňových úlev. Hlavním problémem amerického energetického sektoru je jeho podfinancovanost. Firmy se totiž bály investovat do nových infrastruktur nebo závodů, protože jejich zdroje nebyly dostatečně „zelené“. Trump zavedl energetickou urgenci proto, aby odstranil administrativní překážky při budování nových infrastruktur. Demokraté podporovali sektor obnovitelných zdrojů různými dotacemi – to je však nyní konec. Trump dal jasně najevo, že sice bude podporovat všechny výrobce energie, ale tři druhy budou vyloučeny: větrné a solární elektrárny a výrobce baterií. Trump tak bude především podporovat tyto sektory: zemního plynu, ropy a jaderné energie.

Zemní plyn

Sektor energetiky má v současnosti dva hlavní motory, které pohánějí poptávku. Prvním je rostoucí spotřeba elektrické energie spojená s provozem energeticky náročných datových center pro umělou inteligenci. Druhým motorem růstu poptávky po americké energii je zásobování Evropy a Asie kapalným plynem. Poptávka po zemním plynu poroste v následujících pěti letech o 10 až 20 %. Schopnost využít této rostoucí poptávky bude záviset na tom, jak se Americe podaří dokončit nové terminály, které by měly být spuštěny v letech 2028 až 2029. Vývoz zemního plynu tak rázem výrazně vzroste. Na tomto lukrativním poli se nachází několik zajímavých firem, které se věnují přepravě kapalného plynu, například Cheniere Energy nebo Venture Global.

Sektor jaderných elektráren

Tento sektor, který zažil desetiletý útlum, prožívá opět renesanci. Mohou za to velké technologické firmy, jako například Microsoft nebo Google, které počítají s tím, že budou napájet svá velká datová centra z jaderných elektráren. Sektor jaderné energie již podporovala Bidenova administrativa a tato forma daňových úlev bude pokračovat. Navíc Trump chce navýšit rozpočet na budování nových jaderných elektráren o dalších 15 miliard dolarů. Investování do tohoto sektoru je nejlepší prostřednictvím tématických ETF, protože zde najdeme širokou škálu firem – od těžařů uranu, přes konstruktéry a provozovatele jaderných elektráren až po společnosti zaměřené na vývoj. Studium každé z nich vyžaduje kromě klasických investorských znalostí také dobré orientování se v tomto složitém oboru, což není jistě případ všech investorů.

Matěj Široký