Jak investovali velcí hráči na konci roku 2024?

Opatrný Warren Buffett

Investorská legenda poslední rok a půl ukazuje, že patří především ke staré škole investorů. Buffett zastává názor, že období vysokých úrokových sazeb musí skončit minimálně mírnou recesí. Proto v posledním roce a půl přeladil na velmi defenzivní tón. V loňském roce radikálně snížil svou expozici v akciích Apple. I přes velké prodeje zůstává Apple stále jeho největší pozicí v portfoliu. Investorská veřejnost proto s napětím očekávala, zda se Buffett znovu rozloučí s akciemi Applu.

Příznivci této akcie byli potěšeni – Buffett odprodeje zastavil. Naopak se začal zbavovat akcií amerických bank, především Bank of America a Citigroup. Tento krok je logický vzhledem k tomu, že akcie amerických bank jsou nyní na vrcholu. Další prodeje pak jen potvrdily, že Buffett nadále zůstává velmi defenzivně naladěn. Co se týče nákupů, i zde bylo patrné, že Buffett postupoval s velkou opatrností. Otevřel novou pozici v akciích Constellation Brands, výrobce piva Corona. Kromě toho přikoupil akcie společností Occidental Petroleum a Domino’s Pizza, aby navýšil své podíly. Tyto firmy by měly prosperovat i v případě ekonomických potíží.

Bill Gates a Li Lu

Zakladatel Microsoftu tradičně neprovádí mnoho obchodů. Tentokrát však pohyby v Gatesově portfoliu rovněž nesly defenzivní charakter. Gates snížil svou pozici v Berkshire Hathaway, kterou spravuje Warren Buffett, o více než 11 %. Stejně tak odprodal 500000 kusů akcií Microsoftu. Jedinou akcií, kterou nakoupil, byl McDonald’s – tedy opět velmi defenzivní titul.

Čínský investor Li Lu, známý svým hodnotovým přístupem k investování, neprovedl ve svém portfoliu v hodnotě 2,7 miliardy dolarů žádný pohyb. Tento investor, kterému se někdy přezdívá „čínský Buffett“, ukázal, že i nečinnost může být výsledkem promyšlené investiční strategie. Obecný závěr, který si můžeme z těchto hlášení odvodit, je, že nákupních příležitostí na americkém akciovém trhu je dnes velmi málo. Najít dobrou a zároveň levnou akcii je dnes velké umění.

Matěj Široký