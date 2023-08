Poradna: Jaké mám důchodové možnosti?

Vilma: Aktuálně již nepracuji a pečuji o maminku (pobíráme příspěvek na péči), před tím jsem ještě pečovala o tatínka. V únoru 2025 budu mít 60 let, do práce již nastoupit ze zdravotních důvodů nemohu. Mohu si požádat o předčasný důchod nebo předdůchod? Kdy můžu jít do důchodu?

V případě, že již pracovat nemůžete a nebudete, potom budete volit odchod do předčasného důchodu. Dle aktuálně platné legislativy je možné nejdříve odejít do předčasného důchod v 60 letech. Zákonné změny, které jsou stále v legislativním procesu (bude schvalovat Senát…) počítají s možností odchodu do předčasného důchodu nejdříve 3 roky před dosažením řádného důchodového věku. V případě, že projdou veškeré změny úspěšně legislativním procesem, potom nebude moci v únoru 2025 odejít v 60 letech do předčasného důchodu a budete moci odejít do předčasného důchodu nejdříve 3 roky před dosažením řádného důchodového věku.

Související Důchodové nároky OBZP

Zhoršení podmínek pro předčasné důchodce

V případě účinnosti zákonných změn se má zvýšit krácení za předčasnost, odchod v nejdřívějším možném termínu do předčasného důchodu bude tedy znamenat nižší předčasný důchod oproti řádnému důchodu než je tomu nyní, současně bude omezena valorizace předčasných důchodů až do dosažení řádného důchodového věku. Krácení u předčasného důchodu se provádí za každých započatých 90 kalendářních dní.

Informace o předdůchodu

V předdůchodu se čerpají vlastní naspořené finanční prostředky na smlouvě o doplňkovém penzijním spoření. Předdůchod tedy nevyplácí stát, ale čerpají se vlastní úspory. Pro využití legislativních výhod předdůchodu je nutné, aby měsíční částka předdůchodu činila alespoň 30 % průměrné mzdy a předdůchod se čerpal nejméně dva roky. Za předdůchodce platí zdravotní pojištění stát a tato doba se považuje za vyloučenou dobu pojištění pro důchodové účely. Vzhledem k tomu, že jsou v předdůchodu vypláceny vlastní naspořené peníze, tak je možné současně pobírat předdůchod a předčasný důchod. Nejdříve je možné začít čerpat předdůchod pět let před dosažením řádného důchodového věku muže stejného ročníku narození.

Petr Gola