Poradna: Předdůchodce a úvaha o předčasném důchodu

28. července 2023

Josef: Aktuálně pobírám předdůchod, nárok na podporu v nezaměstnanosti mi skončil. Pracovat už nemohu. Nyní přemýšlím, že bych odešel raději do předčasného důchodu, než bude horší výpočet. Lze to takhle udělat? Je to lepší, než čekat na řádný důchod začátkem roku 2026?