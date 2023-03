Roztáčí se na inflační spirála?

Nová situace

ČNB a posléze celá česká společnost bude konfrontována s novou situací. Ceny energií ,plynu a elektřiny na finančních trzích značně klesly. Elektrická energie se nyní obchoduje na úrovni 154 eur za MWh. To je o mnoho méně než špička na konci srpna, kdy ceny elektřiny vystřelily až 950 euro za MWh. Je sice pravda, že jsou ceny ve srovnání s rokem 2021 dvojnásobné, ale pořád se pohybují pod úrovní vládního stropu. Vymlouvat se na drahé ceny energií už tedy ČNB neprojde.

Reálná mzda

Podle českého statistického úřadu ceny v lednu rostly meziročně o 17,5 %. Sice ještě nemáme údaje o růstu mezd ve čtvrtém čtvrtletí 2022, ale po třetím čtvrtletí průměrná mzda rostla o 6 %. Změna reálné mzdy tak byla -9,8 %. Jinak řečeno Češi vzhledem k vysoké inflaci přišli skoro o desetinu své kupní síly. Při rostoucích cenách zboží a služeb to zaměstnancům nedává jinou možnost než si říct o větší mzdy. Vzhledem k tomu, že pracovní trh není zdaleka saturovaný, zaměstnavatelé si budou chtít svoje zaměstnance udržet a na zvýšení mezd pravděpodobně kývnou. Jenomže právě toto navyšování mezd dále podpoří inflaci. S růstem mezd tak máme nakročeno k inflační spirále.

Konec nízké inflace?

Za této situace se nedá čekat, že by inflace rychle klesala. V každém případě jsme ve slepé uličce. Rychlý pokles inflace by znamenal, že se lidem nedorovnala mzda o inflaci. Ztráta kupní síly obyvatelstva by tak byla trvalá. Při větší inflaci by naopak skupině, která má své příjmy navázané na inflaci, kupní síla by zůstávala více či méně stejná. Avšak nůžky mezi vítězi a poraženými by se opovážlivě rozevíraly. Sociální smír společnosti by byla značně ohrožen. I pokud by se zázrakem podařilo zabránit těmto dvěma extrémům, inflace v roce 2024 se jen velmi těžko vrátí pod inflační cíl 2 %.

Matěj Široký