Opatrný Warren Buffett

Dlouhodobý investor

Investiční strategie Warrena Buffetta je postavena na hodnotovém investování. Hodnotové investování se snaží vydělat na dlouhodobých investicích. Hodnotový investor si nevšímá každodenního burzovní hluku a shonu, ale snaží se trhy sledovat z dlouhodobé perspektivy. Mistrem v této činnosti je právě Warren Buffett. Většinu svých akcií drží roky. Některé, jako například svou oblíbenou Coca-Colu doporučuje držet navždy. Pří analýze změn jeho portfolia pro čtvrté čtvrtletí 2022 vzbudil největší rozruch prodej akcií Taiwan Semiconductor. Proč?

Rychlý nákup a prodej Taiwan Semiconductor

Největší akvizicí ve třetím čtvrtletí Berkshire Hathaway byl nákup 61 milionů akcií asijského výrobce polovodičů Taiwan Semiconductor. Po oznámení tohoto nákupu ceny Taiwan Semiconductor dosáhly svého maxima. Analytici a komentátoři začali mluvit o velkém potenciálu sektoru polovodičů v dalších letech. O to větší překvapení bylo, že Buffett prodal přes 51,7 milionů akcií této společnosti o tři měsíce později. Akcie na tuto informaci zareagovala okamžitě – propadem o 5 %. Celá akce okolo nákupu a prodej Taiwan Semiconductor budí velkou pozornost, protože jde proti Buffettově investiční filosofii.

Riziko konfliktu Čína USA

Pravý důvod Buffettovy operace se zřejmě nedozvíme. Avšak vyrojilo se několik možných příčin. Nejvíc zastánců má hypotéza vyostření vztahu mezi Čínou a USA. Nedávná epizoda špionážních balonů ukázala, že jakákoliv záminka může americko-čínské vztahy ochladit. Toto ochlazení by mělo zásadní vliv na hodnotu akcií Taiwan Semiconductor. Jejich cena by pak mohla setrvávat velmi nízko po celou dobu napětí. A ta by mohla být velmi dlouhá i pro dlouhodobého investora. Investice do Taiwan Semiconductor je tak velmi riziková. Při pohledu na všechny pohyby v portfoliu Berkshire Hathaway docházíme k názoru, že Buffett je dnes velmi opatrný.

Matěj Široký