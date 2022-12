ČNB zatím rezignuje na boj s inflací

Na posledním zasedání ČNB pro tento rok se nic podstatného neodehrálo. ČNB nepřekvapivě nechala sazby na dosavadní úrovni 7%. S nástupem nového guvernéra se tedy zvedání sazeb zastavilo. Guvernér Michl rád mluví o tom, že je pro stabilitu sazeb. To je v zásadě dobrá věc, problém je, že současná česká inflace za listopad dle našeho statistického úřadu byla 16,2 %.

Zastaví se inflace ?

Guvernér Michl na tiskové konferenci ujistil že kroky ČNB budou dostatečné k obnovení cenové stability v souladu se zákonným mandátem. Zároveň však přidal, že se inflace v lednu znovu přiblíží 20 %. Inflaci za prosinec ještě neznáme, ale jelikož Michl mluví o lednu, můžeme se připravit, že prosincová inflace bude taktéž vysoká. Pokud by totiž prosincová inflace byla nízká vedení ČNB by se svým výsledkem jistě pochlubila.

Nedostatečně vysoké sazby

Vedení ČNB poukazuje na to, že existuje jistá časová prodleva mezi zvedáním sazeb a dopadem této změny do reálné ekonomiky. Tradičně se odhaduje, že tento časový interval je šest až devět měsíců. ČNB zvedla poprvé své sazby na konci června 2021. Avšak od té doby inflace roste. Ani za rok a půl se zvedání sazeb neprojevilo význačným poklesem inflace. Vysoké 7% sazby máme již půl roku. A přesto se můžeme obávat, že v lednu 2023 inflace dosáhne 20 %. Současné úrokové sazby jsou tedy příliš nízko na to, aby krotily efektivně inflaci.

Spoléhání se na ostatní

Michl na obranu často říká, že sazby jsou relativně vysoké. Zde je důležité slovo relativně. Protože se musí upřesnit, k čemu se sazby vztahují. Z historického pohledu posledních dvaceti let můžeme skutečně říci, že současné sazby jsou vysoké. Avšak když slovo relativně vztáhneme na inflaci, tak sazby už tak vysoké zdaleka nejsou. Prostě není možné tvrdit, že vzhledem k současné inflaci jsou sazby vysoké. Už půl roku tak ČNB rezignuje na svůj úkol řešit inflaci. ČNB se nyní spoléhá na to, že inflaci nejdříve porazí americký FED. A jakmile se zastaví inflace v nejvyspělejší ekonomice, bude postupně slábnout i v ostatních zemích.Je otázka, zda spoléhání na práci ostatních je příznakem promyšlené strategie nebo naopak rezignace?

Matěj Široký