Cena ropy jako nápověda dalšího vývoje na finančních trzích

Akciový versus dluhopisový trh

Americký akciový trh od začátku roku strmě roste. Rostou nejenom akcie, ale i kryptoměny v čele s Bitcoinem. Zdá se, že kryptoměny mají to nejhorší za sebou. Investoři jako by ztratili strach z budoucnosti a sází na to, že se nic nemůže stát. Odměnou za takovou sázku na riziko jsou i desítky procent zisku během měsíce. Dluhopisový trh, který je objemově mnohonásobně větší, než ten akciový nám ale říká něco jiného. Americké dluhopisy klesají. To je známka toho, že znalci trhů předpokládají další navyšování úrokových sazeb americkým Fedem. Prozatím většina analytiků předpokládala, že Fed zvedne sazby na dalších zasedání celkem o 50 bazických bodů. Pokles na dluhopisovém trhu však tedy zřejmě očekává větší zásah. A zvednutí sazeb ještě zvětší pravděpodobnost recese. A blížící se recese může spustit výprodej akcií. Kterým indikátorem se tedy máme řídit?

Ropa jako indikátor

Situace se bude vyjasňovat velmi pomalu. Čeká nás každodenní přetahování mezi trhem s akciemi a dluhopisy. O tom, kde je pravda nakonec rozhodnou makroekonomické údaje jako inflace, růst HDP a nezaměstnanost. Celý problém se rozsekne řádově za půl roku. Co může investor dělat do té doby? Čekání na špatných pozicích se může značně prodražit. Dobrou pomůckou tak může být cena ropy Brent. Ta cenu, kterou každý den vidíme v televizi, je ve skutečnosti kontrakt na dodání ropy v měsíci dubnu. Cena ropy tak předbíhá události na trhu o dva až tři měsíce. Ropa tak odráží vývoj světové ekonomiky v horizontu několika budoucích měsíců. Ropa Brent se nyní obchoduje v pásmu 76 až 88 dolarů za barel. To je neutrální pásmo. Ropa tedy zatím také vyčkává. Avšak pokud její cena stoupne nad 90 dolarů za barel, znamená to, že převáží optimistický scénář a světová ekonomika bude růst. Avšak pokud by cena ropy klesla pod 75 dolarů, znamená to, že obchodníci s ropou očekávají recesi. To je způsob, jak cena ropy umožní předpovídat, jak dopadne souboj mezi akciovým a dluhopisovým trhem.

Matěj Široký