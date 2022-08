Je vaše portfolio antifragilní?

Možná jste ještě tento anglicismus neslyšeli, a pokud ano, tak patříte k pilným čtenářům esejisty, matematika a tradera Nassima Nicholase Taleba. Autor, který se proslavil knihou o černých labutích, posunul studium nepředvídatelných událostí ještě dál díky svému poznatku – antifragilitě. Co to je a jak ji využít při investování?

14. srpna 2022 štítky Investice Měnová politika přečtete do minuty

Odolnost vůči chaosu

Antifrigilita obsahuje v sobě slovo frigilita, která znamená křehkost. Předpona anti označuje protipól. Taleb rozlišuje tři druhy struktury. Křehké, to jsou takové, které neodolávají žádným potížím a při nejbližší příležitosti se rozbijí. Robustní, to jsou takové, které odolávají krizím a výkyvům. Robustní nejsou však protikladem křehkých struktur. Protikladem křehkého je právě antifragilní. Tato struktura nejenom že odolává chaosu, ale je schopná se na něj adaptovat. Thaleb nám pomáhá pochopit antifragilní strukturu přirovnáním k mytickému zvířeti hydře. Ta dokáže čelit chaosu tak, že po každém useknutí hlavy jí narostou dvě další. Tato struktura se s příchodem chaosu stává čím dál víc silnější.

Antifragilní portfolio

Finanční svět miluje stabilitu. Pokud je stabilní prostředí, akcie firem v klidu rostou. Antifragilní portfolio je právě takové, které dokáže posílit v době krize. Z toho vyplývá, že obsahuje v sobě riskantní položky jako shortovací opce, kryptoměny, zlato anebo akcie biotechnologických společností. Nikdy bychom neměli mít striktně antifragilní portfolio, ale určitá část našeho portfolia by měla být připravena na krizové scénáře. Problém sestavení antifragilního portfolia je v tom, že například shortovací opce něco stojí. Pokud krize nenastane, riskujeme, že budeme platit poplatky. To je důvod, proč zejména malí investoři nevyužívají antifragilní portfolio. Není to však ale správný přístup. Na náklady bychom se měli dívat jako na jistý druh pojištění, které má ochránit naše investice, když trhy budou kolabovat.

Matěj Široký