Fed znovu utáhl měnovou politiku, bylo to naposled?

Holubičí, nebo jestřábí kurz?

Oficiální vyjádření Fedu vyznělo jasně pro jestřábí postup, tedy pro zvedání sazeb a boj s inflací. USA si mohou vysoké úrokové sazby dovolit, protože tamní trh práce je pořád napjatý. V důsledku nedostatku pracovníků si současní zaměstnanci mohou říkat o více peněz. Rostoucí platy jsou nyní černou můrou Fedu, protože vyšší mzdy by roztočily kola inflace ještě víc. Dobrá situace na trhu práce dává paradoxně možnost centrální bance držet jestřábí kurz. Pokud bude trh práce pořád pod tlakem, Fed si může dovolit další zvedání sazeb. Z provedené analýzy vyplývá, že až do konce roku bude americký trh práce ve velmi dobré kondici. Tak by se dal záměr Fedu vyložit jako jestřábí. To by však znamenalo zvedání sazeb až do prosince a tím pádem méně peněz pro finanční trhy a firmy. Logicky by tak mělo dojít k poklesu cen aktiv, což se však nestalo.

Rozhodnou data

Trhy totiž rostly, a to lze odůvodnit jedině tím, že investoři zahlédli něco holubičího, tzn. náznak změny měnové politiky Fedu. Ten přišel mezi řádky. Vedení americké centrální banky si nebylo tak jisté svými cíli. Upozornilo, že konečné stanovisko ohledně zvedání sazeb bude záležet na výsledcích tuzemské ekonomiky, a to zejména na růstu HDP, inflace a nezaměstnanosti. Ředitel Fedu Jerome Powell naznačil, že můžeme být svědky posledního zvedání sazeb o 75 bazických bodů. To je důvod, proč trhy rostly. Investoři si uvědomili, že v září už úrokové sazby možná porostou jen o 50 bazických bodů a v říjnu se může zvedání zastavit úplně. V případě silné recese ve třetím čtvrtletí by pak Fed dokonce mohl začít sazby snižovat, když by se rozhodl, že vysoká inflace je lepší než obrovská recese. Současná ekonomická situace se jeví jako velmi zajímavá. Podle našeho původního scénáře sazby na dolaru a euru je výše sazeb omezená vzhledem k obrovskému zadlužení zemí používající tyto měny. Sazby okolo 4 % by byly smrtelné pro celý systém. Fed nakonec otočí kormidlem dříve, než se čeká. Ať už to ale dopadne jakkoliv, centrální bankéři mají nyní velmi úzký manévrovací prostor.

Matěj Široký