Je německý hospodářský zázrak u konce s dechem?

Velká změna v zahraničním obchodu

Podle předběžných dat německého statistického úřadu Destatis vyplývá, že Německo po dlouhé době poprvé chudne, tzn., že více dováží, než importuje. Hospodářský deficit Němci naposledy zaznamenali v roce 1991. Nyní dosáhl zhruba jedné miliardy eur, což při exportu, který představuje téměř 126 miliard euro, není až tak katastrofální. Více investory znepokojuje skutečnost, že se může jednat o změnu trendu. Německo se bude postupem času propadat do čím dál většího deficitu, za současné situace totiž nemá dostatečný manévrovací prostor.

Geopolitické nebezpečí: Rusko a Čína

Německo se často stává terčem kritiky za svůj liknavý postoj k rusko-ukrajinské válce. Je to pochopitelné, protože němečtí politici naslouchají kapitánům svého průmyslu daleko více, než jak tomu je v ostatních zemích. Drahé energie ohrožují fungování tamního průmyslu a navíc nyní chybějí i vize do budoucnosti. Fungování a růst německého hospodářství měl zajistit plynovod Nord Stream 2 přivádějící do země plyn z Ruska. I kdyby nyní válka na Ukrajině skončila, což by ceny energie jistě snížilo, neznamenalo by to automatické obnovení spolupráce. Válka ukázala, jak důležité je mít k dispozici více zdrojů energie. Pokud by se Nord Stream 2 znovu rozběhl, stálo by Německo před stejným problémem, kterým je velká závislost na Rusku. Dalším velkým nebezpečím je narušení vztahů s Čínou. Tato velmoc zaujímá k dění na Ukrajině obojaký postoj. Na ruskou stranu se sice jednoznačně nepostavila, zároveň však odmítá většinu západních výtek adresovaných Putinovi. Ocitla se tak na tenkém ledě, protože USA se mohou kdykoliv rozhodnout vyostřit vzájemné vztahy. To by ještě více přitvrdilo ekonomickou válku. Německo by se coby spojenec USA ocitlo v ohrožení. Čína by mohla víc kontrolovat a clít dovážené zboží z Německa a jeho hospodářský deficit by se tím ještě víc prohloubil. V každém případě tento stav není dobrou zprávou ani pro Česko, protože tuzemská ekonomika je s německou svázaná. Německé problémy se s jistotou projeví i u nás.

Matěj Široký