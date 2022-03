Dopad rusko-ukrajinského konfliktu na trh s ropou

Nejenom firmy podnikající v Rusku, jako Veon , již nyní na situaci doplácí drastickým poklesem kurzu svých akcií. V krátkodobém horizontu si budeme muset připlatit všichni. Ropa, zemní plyn, ale taky pšenice budou růst. Podívejme se však blíže, co bude ovlivňovat trh s ropou?

Ropa nad 100 dolarů

Už během prvního útoku ruských vojsk cena ropy vystřelila nad 100 dolarů za barel. V naši poslední předpovědi jsme viděli, že analytici odhadovali cenu ropy během roku 2022 na 125 dolarů. To však nebrali v úvahu rusko-ukrajinský konflikt. Cena ropy se tedy může dostat bez potíží na 150 dolarů za barel. Ruské útoky totiž cíleně míří na zásoby pohonných hmot ukrajinské armády. Ukrajina mimochodem dostává část materiální pomoci ze států Evropské unie právě formou pohonných hmot z rezerv těchto států. Ty si je budou muset v nejbližší době doplnit. K tomu se jistě přidají státy, které do této doby neměly velké zásoby. Konflikt je přinutil přehodnotit strategický význam zásob. Poptávka po černém zlatu bude v nadcházejících měsících veliká.

Zvýší OPEC své limity?

Je otázkou jaký postoj zaujme k celému konfliktu OPEC. Jistě bude tlak, aby na svém zasedání zvýšil těžební limity a tím zlevnil ropu. Jenomže situace nebude lehká. Rusko disponuje silnou lobby v této skupině a země produkující ropu potřebují peníze, aby se zahojily z propadu ropy v roce 2020. Navíc zvýšení těžebních limitů s sebou přinese zvýšené náklady na obnovu ropných polí. Inflace nutí zvedat platy v tomto sektoru. OPEC si tudíž nemůže dovolit jí s cenou moc dolů.

Šance na levnější ropu

A přesto existuje možnost návratu k nižším cenám ropy. Jednou z možností je návrat iránské ropy na světové trhy. Ale zde vyvstává geopolitická otázka, protože Írán si moc dobře uvědomuje, že tímto krokem by poškodil Rusko. Rusko je pro Írán strategický a obchodní partnerem. Navíc je teď spojuje stejný typ sankcí, například odpojení od systému SWIFT. Na druhou stranu Írán by se mohl tímto krokem vykoupit a Američané by íránské sankce zrušili.

Matěj Široký