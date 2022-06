Jak se chovat při medvědím trhu?

Po tučném a investorsky velmi lehkém roce 2021, kdy prakticky všechny akcie rostly, se investoři ocitli tváří tvář medvědímu trhu. Nejedná se o jednodenní nebo vícedenní korekci akciových trhů, ale sestupnou tendenci, kdy nic neroste. Zasažené jsou nejenom akcie na burze, ale i reálná ekonomika, která při medvědím trhu vstupuje do recese a nezaměstnanost roste.

Nepropadat panice

První a zásadní věc je nepropadnout panice. Ačkoliv investování nebude tak lehké jako dřív, neznamená to, že jsme ve slepé uličce. Místo strachu a impulzivních akcí se vyplatí zůstat klidní. Medvědí trh totiž není žádná novinka, světové trhy ho v historii zažily opakovaně. Lékem na paniku tak v prvé řadě může být studium daného fenoménu. Nastal už během krize v roce 2008 anebo při prasknutí internetové bubliny v roce 2001. Medvědí trhy jsou přirozenou součástí burzovních cyklů. Bez propadů by akciové trhy nemohly růst. Bez medvědích trendů by nebyly ty býčí. Akceptovat tento trend znamená přijmout život na burze takový, jaký je.

Porozumět příčinám medvědího trendu

Při zmíněné krizi 2008 nebo prasknutí internetové bubliny bylo nejdůležitější co nejdříve pochopit jejich příčiny, abychom mohli jednat co nejefektivněji. Za současným medvědím trendem stojí především kvantitativní uvolňování. Během koronavirové krize se všechny centrální banky jako jeden muž rozhodly dát úrokové sazby na nulu. Levné peníze, které se do oběhu dostávaly především přes nákupy státních dluhopisů, zaplavily finanční trhy. Vše rostlo od nemovitostí přes akcie až po kryptoměny.

Utahování měnové politiky

Nyní se centrální banky rozhodly svou politiku změnit a nastolit opak kvantitativního uvolňování. Americký Fed stahuje z trhů hotovost. V důsledku toho musí mechanicky začít padat cena aktiv akcií, nemovitostí i kryptoměn. Zejména pád kryptoměn nám ukazuje současnou situaci. Investor by tak měl upravit svoji investiční strategii, protože například nakupovat technologické akcie je v současnosti nesmírně rizikové. Investor by si měl obnovit základy prodeje na krátko. Není nic nákladnějšího než obchodovat proti rozhodnutí centrálních bank. Medvědí trend bude totiž trvat tak dlouho, než se opět změní měnová politika.

Matěj Široký