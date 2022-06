Portfolio do každého počasí podle Raye Dalia – II. díl

3. června 2022 štítky Investice Měnová politika přečtete do minuty

Vzájemná nezávislost investice

Investorskou hádanku vyřešíme samozřejmě diverzifikací našich aktiv. Důležité je ale pochopit, že se nejedná o jakoukoliv diverzifikaci. Nákupem dalších druhů akcií do našeho portfolia nesnižujeme risk. Podle Dalia musíme diverzifikovat jinak. Cílem je vytvořit portfolio, které bude prosperovat za každého ekonomického režimu.

Čtyři režimy

Dalio rozlišuje čtyři možné ekonomické situace: růst inflace, pokles inflace, hospodářský růst a hospodářský pokles. Kombinací těchto proměnných dostaneme: inflační a desinflační boom, stagflaci a desinflační krizi. Následně se Dalio snaží do každé ze situací zařadit aktiva, která za ní prosperují. Například v době inflačního boomu se dobře daří nerostným surovinám a akciím z rozvojových zemí, v době desinflační krize zase naopak zlatu a dlouhodobým státním dluhopisům (10 až 20 let). Naším cílem není vysvětlit, proč a podle jakých kritérií Dalio uskutečnil svůj výběr. Pojďme se však podívat, jaký je praktický závěr jeho hledání portfolia do každého počasí.

Praktický příklad rozložení portfolia

Klíčem zůstává diverzifikace aktiv. Dalio doporučuje mít v portfoliu 40 % dlouhodobých státních dluhopisů, 30 % akcií, 15 % střednědobých státních dluhopisů, 7,5 % zlata a 7,5 % nerostných surovin. Dnešní investor má oproti Daliovi, který tento systém používá od 80. let, výhodu, že nemusí konkrétně řešit diverzifikací v jednom druhu aktiv. Ta vyžadovala jednak znalost a i objem investic musel být dostatečně veliký, aby se jeho zisky nerozplynuly v drahých poplatcích. To lze dnes vyřešit nákupem etf, které jsou dostatečně diverzifikované.

Matěj Široký