Ray Dalio předpovídá radikální změnu současného systému

Problémy amerického dolaru

Tuto konkurenci mohou představovat kryptoměny, zlato, digitální juany nebo ještě něco jiného, co ještě není objeveno a rozšířeno. Důležité není však není snažit hádat budoucnost, ale porozumět proč je současný dolar v ohrožení. Podle Dalia je důvod jednoznačný. Je to americký dluh, který je s dolarem spojen. Dolar se drží hlavně proto, že ostatní měny jako euro, libra nebo japonský jen, jsou taktéž silně zadluženy. To však neznamená, že dolar neztrácí hodnotu oproti skutečným hodnotám. Růst cen komodit může být interpretován jako ztrátou kupní sílu dolaru.

Smysl peněz

Dalio připomíná, že používání měny má dva cíle: obchodní směnu a uchování bohatství. Jsem svědky toho, že současné Rusko chce používat jiné měny než dolar pro prodej ropy a zemního plynu. Taktéž Rusko uzavřelo obchodní smlouvy mezi Čínou a Indií, kde se k obchodu nepoužívá americký dolar. Dolar je ohrožen i ve své funkci uchování bohatství a to zejména díky inflaci. Růst inflace a i úrokových sazeb otvírá velký prostor pro spekulace. Hlavně se nevyplatí držet americký dolar, protože ho inflace neustále znehodnocuje. Investoři se snaží hledat další možné alternativy pro ukládání bohatství. Tato snaha vytváří velký prostor pro celkovou změnu pojetí toho co peníze jsou.

Změna paradigmu

Současné problémy vyústí, podle Dalia, ve změnu chápaní celého ekonomického světa. Abychom změnu paradigmu pochopili legendární investor uvádí jako příklad obligace neboli dluhopisy. V době, kdy byla nízká inflace, a vy jste měli úrok z dluhopisu vyšší než inflace, byli jste v zisku. Obligace představovaly velmi malé riziko. Avšak nyní, kdy je inflace vysoká, obligace ztrácí svůj smysl a nenabízí žádný reálný výnos. Takže investoři by se měli začít zbavovat těchto dluhopisů. To však vytvoří silný inflační tlak. O to víc centrální banky budou muset zvednout sazby, a tím ještě víc utlumit ekonomiku. Díky tomu se celý finanční systém dostane víc podtlak až se zhroutí.

Matěj Široký