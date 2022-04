Konec jednoho akciového snu: propad Netflixu

Netflix: Akcie dobrého hospodáře

Až prakticky do konce loňského roku byla považovaná za akcii dobrého hospodáře. To jsou ty, které člověk může do svého portfolia dát, aniž by se musel obávat, že ztratí hodnotu. Netflix byl pro dlouhodobé investory skutečně požehnáním. Jeho akcie nastartovaly svůj růst v roce 2013 na hodnotě přibližně 30 dolarů za kus. Svého vrcholu dosáhly loni listopadu, kdy se jedna akcie prodávala za 691 dolarů. Kdo je držel takto dlouho, zhodnotil svůj kapitál minimálně dvacetkrát. Růst byl během osmi let v podstatě nepřetržitý. Netflix měl stabilní pozici na trhu a počet jeho odběratelů rostl rok od roku. Jeho akcie tak byly jedněmi z mála, kterým koronavirus velmi prospěl. Během lockdownů lidé po celém světě nemohli opustit domovy a sledování seriálů se stalo oblíbenou zábavou. Počet odběratelů tak rostl skoro exponenciálně a značka Netflix byla známkou kvality.

První pokles odběratelů za deset let

Pokles ceny akcií Netflixu o 35 % způsobilo zveřejnění výsledků. Společnost ztratila v letošním prvním čtvrtletí přes 200000 odběratelů. Tento propad vysvětluje jednak politickým gestem, kdy se stáhla z ruského trhu, kde měla přes 700000 předplatitelů1. To však není jediná příčina. V USA Netflix přišel o 600000 předplatitelů, a to kvůli vysoké ceně služby2. To je velmi špatným signálem o stavu amerických domácností. Je evidentní, že domácnosti, které se z něj odhlásily, jsou těmi nejvíce zasaženými rostoucí inflací. Ta je nutí šetřit a streamovací služba nepatří k nezbytným výdajům. Dalším důvodem je silná konkurence ze strany tak velkých hráčů, jako jsou Disney, YouTube, Amazon nebo HBO. Příběh Netflixu nám připomíná známou věc, že cena žádných akcií neroste až do nebe. Po dosažení vrcholu vždy následuje pád.

Matěj Široký