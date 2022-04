Pro generaci Z bude zbohatnutí velmi těžké – 1. díl

21. dubna 2022 štítek Investice přečtete do minuty

Generace Z

Sociologové označují za generaci Z lidi narozené mezi lety 1997 až 2010. Přišli již tedy do virtuálního světa, kde se digitální komunikace stala běžnou součástí života. Charlie Munger prohlásil, že příslušníci právě tato generace to budou mít velmi těžké, pokud budou chtít zbohatnout a zůstat bohatí po celý svůj život. Vysoká dosažená úroveň vzdělání jim už nezaručí cestu k majetku. Lze samozřejmě říct, že se jedná o klasickou kritiku velmi starého člověka vůči nové generaci. Jistě se najdou talentovaní mladí lidé, kteří díky své píli a nápadům zbohatnou. Ani v minulosti nezaručovalo vlastnictví diplomu anebo dosažení vysokého vzdělání úspěšný život. Pojďme se však podívat na důvody, proč si Munger myslí, že to bude mít mladá generace těžší.

Nedostupné nemovitosti

První věcí, kterou uvádí, je nedostupnost bydlení. To se netýká všech obecně, ale pokud mladý a velmi úspěšný člověk chce žít v jakémkoliv velkoměstě poblíž centra, má problém. Ani několikanásobně vyšší příjmy, než je průměr, nezaručují možnost pořídit si větší byt. V USA dlouho platilo, že kdo si zajistil slušnou a stabilní práci, mohl si i koupit dům.

Konkrétní příklad z Kalifornie

V roce 1980 stál dům v americké Kalifornii 80055 dolarů. Pokud to převedeme na dnešní ceny se započtením inflace, dostaneme se na částku 275600 dolarů. Avšak v současnosti tak levné bydlení v Kalifornii neexistuje. Stejný objekt by se dnes prodával minimálně za 800000 dolarů, cena nemovitostí tak vzrostla desetkrát. Příjmy průměrného Američana však desetkrát nestouply. Tento fenomén můžeme dnes pozorovat prakticky ve všech velkých amerických a evropských městech.

Matěj Široký