Jsme před válečnou recesí?

Známy stratég ze společnosti Independent Strategy David Roche v rozhovoru pro americký televizní kanál CNBC uvedl, že trhy podceňují válečnou recesi. Její pravděpodobnost roste každým dnem, kdy konflikt mezi Ruskem a Ukrajinou trvá. Co to vlastně válečná recese je?

Válečná versus normální recese

Hospodářská recese spočívá v poklesu hrubého domácího produktu. Abychom mohli mluvit o státu nebo ekonomice v recesi, musí HDP klesnout alespoň dvakrát v po sobě jdoucích čtvrtletích. Recese ničí inflaci, protože lidé začínají šetřit a nad svými nákupy více přemýšlejí. Poptávka začne klesat a obchodníci musí jít s cenami dolů. Válečná recese je však něco jiného. Zde inflace naopak roste, protože ceny jdou nahoru z důvodu nedostupnosti surovin a nákladů na jejich přepravu. Ve válečné recesi tak nabídka klesá, ale ceny stoupají. To je možná situace, se kterou se budeme muset konfrontovat.

Podcenění délky konfliktu

David Roche si myslí, že finanční trhy podcenily délku války na Ukrajině. V prvních dnech se čekalo, že se za měsíc celá situace vyřeší. Dnes je jasné, že půjde o dlouhodobý konflikt s minimální šancí na efektivní mírové řešení v dohledné době. Každý den nás média informují o zvěrstvech spáchaných na Ukrajině. Z toho lze předpovídat, že usmíření nebude tak jednoduché. Mnoho Ukrajinců nepřistoupí na rychlé mírové řešení a nezapomene na vše, co se dělo. Stejně tak Putin se nemůže z Ukrajiny rychle stáhnout, aniž by doma odprezentoval dosažené „vítězství“.

Ekonomická katastrofa v Evropě

Existuje riziko, že se celý konflikt vystupňuje. Vůči Rusku se budou zavádět nové ekonomické sankce a to vše může vyvrcholit v konečném Putinově kroku, kdy se rozhodne uzavřít kohoutky se zemním plynem. To by byla pro Evropu ekonomická katastrofa, protože nezávislou na ruském plynu se může stát nejdříve v horizontu dvou až tří let. A není ani jisté, že se to za tak krátký čas povede. Doufejme proto, že tato eventualita nenastane.

