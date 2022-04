Čeká nás znovu recese? I. díl

Není to tak dávno, kdy nás koronavirus poslal do hospodářské recese. Podle údajů z Tradingeconomis.com se Česká republika propadla v prvním čtvrtletí 2020 o 3,1 % a následně o 8,7 % v druhém kvartálu. V tom následujícím nastal znovu růst o 7,1 %, avšak od té doby se již dohnat koronavirový výpadek nepodařilo. V prvním letošním čtvrtletí bude růst HDP negativně ovlivněný rusko-ukrajinským konfliktem.

Celosvětová inflace

Prvním faktorem, který má negativní dopad na hospodářský růst, je inflace. Ta je v posledních týdnech způsobená především raketovým růstem cen ropy, plynu a dalších průmyslových kovů, které se teží v Rusku. Důvod je nasnadě. Jde o přerušení dodávek z Ruska, ať už vzhledem k sankcím nebo výpadkem těžby a výroby zaviněným válkou. Vzestup cen energií má negativní vliv na hospodářský růst, protože co lidé nechají u benzínových pump, bude chybět pro spotřebu někde jinde. Je celkem logické, že se budou snažit ušetřit na výdajích, jako je návštěva restaurací nebo zahraničních dovolených. Bohužel tento útlum přichází v době, kdy se tyto sektory konečně nadechovaly po dvouletém přidušení pandemií. Můžeme tedy očekávat, že dojde k tolik obávané vlně krachů.

Zvednutí cen potravin

Druhý faktor je úzce spjatý s prvním, protože stoupání cen energií se již dnes projevuje na vyšších nákladech za potraviny. Do toho bude mít válka na Ukrajině jistě silně negativní vliv na tamní letošní úrodu. Dalším nepříznivým faktem je zdražení ceny plynu. Ten se nepoužívá jen k vytápění, ale je i základní surovinou při výrobě hnojiv. Jelikož cena plynu roste exponenciálně, stoupá i cena hnojiv. To bude mít za dopad snížení jejich využívání, především v rozvojových zemích, kdy i malé zdražení hnojiv donutí tamní zemědělce omezit jejich používání. To pak zákonitě povede k menším výnosům. Právě růst cen potravin patří k učebnicovým příkladům spouštěčů recese, na jídle lze totiž velmi těžce šetřit. Zvýšené výdaje znamenají automaticky snížení prostředků na vše ostatní. Domácnosti se začnou rozhodovat a kupovat jen to nejnutnější, popřípadě vytvářet zásoby na horší časy. Pokud k tomuto chování dojde, hospodářská recese klepe na dveře.

Matěj Široký