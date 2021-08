ČNB pokračuje v utahování měnové politiky

10. srpna 2021 štítky Investice Měnová politika přečtete do minuty

Vliv na hypotéky

ČNB si od něj slibuje zastavit růst cen nemovitostí. Nemovitostní trh je už dlouhodobě v saturaci, ceny neodpovídají reálné kupní síle české rodiny. Je tedy nasnadě, že dostupnost bydlení se stala jedním z hlavních politických témat nadcházejících parlamentních voleb. Politici se předhánějí v nápadech, jak tuto krizi vyřešit, avšak skoro nikdo nemluví o tom, jaká má být měnová politika pro další roky. A přitom je to téma více než zásadní. Podle Hypoindexu představoval v červnu průměrný úrok 2,13 %. Údaj za následující měsíc ještě není známý, právě v červenci ČNB poprvé zvedla úrokovou sazbu. Dá se odhadovat, že hypotéky podraží o 0,05 až 0,15 %. Aby se nemovitostní trh začal ochlazovat, bylo by třeba, aby úroková sazba u hypoték přesahovala 3 %. K tomu je ovšem ještě velmi dlouhá cesta. Hypotéky v příštích měsících mírně podraží, avšak ne zase o tolik, aby to snížilo poptávku po bytech.

Vliv na českou korunu

Dvojité zvýšení sazeb má pozitivní vliv na měnu, která se vůči euru dostala prakticky na předpandemickou úroveň. 6. srpna spadla pod hranici 25,4 a obchodovala se na úrovni 25,36 Kč za euro. Sílící tendenci koruny způsobuje hlavně výhled centrálních bank, které chtějí i nadále pokračovat stejným rytmem ve zvyšování sazeb, jelikož euro ani dolar nechystají v nejbližší době měnit svou měnovou politiku. Pokud se nestane nic nečekaného, mohl by na konci roku kurz koruny atakovat hranici 25 Kč za euro. Velkým rizikem pro českou měnu je samozřejmě další vlna koronaviru, případně nedostatek součástek a dílů pro automobilový průmysl.

Matěj Široký