Jak investovat do fotbalu?

Španělské kluby

Největší světové fotbalové kluby si co do výše obratu anebo stylu řízení nezadají se světovými korporáty. Španělský klub FC Barcelona měl v loňském roce obrat přes 855 milionů euro. Jak uvedli jeho představitelé, nebýt koronavirové krize, dosáhl by 1 miliardy. Cena jeho hráčů se na trhu odhaduje na 5,68 miliard euro. Jeho konkurent Real Madrid dosáhl obratu 715 milionů eur a cena jeho hráčského kádru se odhaduje na 5,67 miliard eur.

Ekonomický význam

Prostředí fotbalového klubu vytváří vlastní ekonomický ekosystém. Nejedná se jenom o profesionální hráče, trenéry a manažery, ale i o prodej vstupenek, zajištění sportovní události, prodej reklamních předmětů, televizní práva, licence do počítačových her, atd. Fotbal tak nabývá silného ekonomického vlivu v národních ekonomikách. Anglická fotbalová liga přispívá do domácího HDP 4,9 miliardami eur, španělská 3,1 miliardami a francouzská 2,9 miliardami eur.1 A to i přesto, že se většinou hrálo na prázdných stadionech.

Koupě akcie na burze

Naštěstí nemusíme být multimilionáři, abychom si koupili podíl ve špičkovém fotbalovém klubu. Sice existuje velké množství klubů, které vlastní jednotlivci anebo skupiny jako například ten pařížský, ale i nejlepší světové kluby jsou nyní kótované na burze. Fotbalový fanoušek se tak velmi snadno může stát majitelem podílu svého oblíbeného fotbalového klubu. Mezi ty obchodované na burze patří slavný Manchester United, Juventus, Borussia Dortmund, Porte, Besiktas a mnohé další. Výhodou této investice je, že cena kurzu akcie je samozřejmě ovlivňována tradičními nástroji jako finanční hospodaření, výše dividend anebo technická analýza. Velký dopad však na ni mají dosažené výsledky klubu či nákupy a prodeje hráčů. Fotbalový fanoušek tak může lépe investovat na základě svých fotbalových znalostí.

Matěj Široký