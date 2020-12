Co je potřeba vědět než začnete investovat na burze?

15. prosince 2020 štítky Investice Spoření přečtete do minuty

Železná zásoba

První krok k investování na burze se může zdát paradoxní – je jím vytvoření železné zásoby. Na burze nikdy neinvestujte všechny své finanční prostředky a úspory. Nejdříve je třeba si vytvořit dostatečné finanční rezervy pro život na 6 až 12 měsíců dopředu. Tvorba této rezervy však může již být určitým investičním rébusem. Vzhledem k tomu, že spořicí účty dnes nenabízejí žádné zhodnocení, je dobré tuto rezervu rozdělit mezi různé devizy a jistou část mít ve zlatě. Existence železné zásoby vám pomůže u spekulativního investování, protože nemusíte obchodovat ve strachu, že se ocitnete na ulici.

Investice

Pokud máte vytvořenou železnou zásobu, druhou třetinu svých prostředků využijte na budování dlouhodobého investičního plánu. Jedná se o dlouhodobou tvorbu bohatství, které v nejlepším případě předáte svým dětem. Tato složka má tři části: kvalitní akcie, které budete držet dlouhodobě, nemovitosti a protiinflační dluhopisy.

Spekulativní investice

S poslední třetinou svých finančních prostředků se můžete pustit do aktivního spekulativního investování. Tím může být nákup akcií, které za den nebo týden prodáte, nákup malých společností, startupů vstupujících na burzu, případně alternativní riskantní investice. Do těchto obchodů vstupujte s vědomím, že o celou investici můžete přijít, a proto by se mělo jednat o peníze, které nepotřebujete bezprostředně a ani neohrožují váš investiční plán.

Disciplína

O vašem dlouhodobém úspěchu ve světě investic bude rozhodovat jediná věc – vaše disciplinovanost. První krokem je zkrátka disciplína v osobních financích, proto nikdy neinvestujte na trzích jiné než volné peníze.

Matěj Široký