Jsou v současnosti akcie světových firem předražené?

Drahé akcie

Na položenou otázku musíme odpovědět kladně. Akcie jsou dnes drahé, a to jak v porovnání s cenami v minulosti, tak s fundamenty firem. Většinu společností čeká pokles celkového zisku za rok 2020 a následně pak snížení anebo rozhodnutí o nevyplacení dividendy za dané období. Cena akcií taktéž neodpovídá riziku současné bubliny na akciových trzích. Rok 2020 nám ukázal, že pokud na trhy přijde špatná nálada a algoritmy vyhodnotí situaci jako vhodnou k prodeji, trhy mohou korigovat během pár dní deset nebo dvacet procent. Kdo dnes nakupuje akcie, měl by si být tohoto risku vědomý.

Neexistující maximální cena

Na druhou stranu si investor musí připustit, že v důsledku zásahů centrálních bank jsou finanční trhy zaplaveny hotovostí. Centrální banky opakovaně avizovaly, že udělají prakticky cokoliv, aby se finanční trhy nezřítily. Každý měsíc se na světových trzích objeví miliardy eur a dolarů, za které tyto banky nakupují akcie. Malý investor tak může této ekonomické pomoci využít. Nevstupovat na trh tak znamená přijít o tuto možnost. Zatím centrální banky vždy vyhrály a porazily negativní sentiment trhu. Do nekonečna to samozřejmě nepůjde, ale dvakrát, třikrát nebo vícekrát se to ještě centrální bance povede.

Hotovost: kam s ní?

Nezanedbatelným faktorem růstu trhu je pak úprk investorů před hotovostí. Držet velkou hotovost dnes každý měsíc znamená ztrátu reálné kupní síly. Spořicí účty, nebo v případě institucionálních investorů státní dluhopisy, vykazují nulovou nebo zápornou míru zhodnocení. Investice do nemovitostí jsou za současné situace taktéž velmi rizikové. Jedinou možností zůstávají akcie. Právě fondy, které musí nakupovat akcie pravidelně, ženou ceny nahoru. Obrat na burze nastane až tehdy, kdy centrální banky změní svoji monetární politiku anebo se přihodí nečekaná událost.

Matěj Široký