Kolik nás bude koronavirus stát?

Příčiny dluhu

Jak francouzští úředníci při svém výpočtu postupovali? Zahrnuli do něj přímou pomoc firmám a živnostníkům. Jim totiž stát vyplácel dávky částečné nezaměstnanosti, pokud nemohli svoji činnost vykonávat. Další položkou jsou náklady na zdravotnictví. Poslední velkou částku za koronavirus stát zaplatit nemusí, ale obětuje ji poklesem výběru daní. Výběr daní se ve Francii snížil vlivem hospodářské recese v roce 2020, která dosáhla 8,2 %.

Napětí mezi severem a jihem

Nejenom francouzská čísla jsou katastrofická, i státní rozpočet USA se ocitl v červených číslech. Koronavirus žádnému státu ekonomicky nepomohl. Je však potřeba si uvědomit, že ne všechny vstupovaly do krize se stejným zadlužením. Například Francie měla státní dluh blížící se 100 % HDP a její věčný rival Německo mělo 60 % HDP. Tyto rozdíly nám ukazují, že všichni nestartovali ze stejné pozice. To bude mít na obnovu ekonomik zasažených koronavirem zásadní dopad. Pravděpodobný scénář je, že silnější budou ještě silnější a slabší se propadnou ještě hlouběji. To nevěští nic dobrého pro politickou stabilitu Evropské unie. Rozdíl mezi severními a jižními státy ještě více vzroste. Těžko si lze představit, že severní země budou platit za ty jižní, protože koronavirus zasáhl přece všechny.

Výhled do budoucna

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj odhaduje růst světové ekonomiky v letošním o 5,6 % a pro rok 2022 o 4%. Pokud by tyto čísla byla správná, znamenalo by to, že za tři roky by se ztráta z koronaviru vymazala. Avšak růst HDP není jediný faktor. Růst může být do značné míry umělý, způsobený buď tištěním peněz nebo inflací. Je-li koronavirová krize skutečně za námi, ukáže kupní síla obyvatelstva. Pokud poroste, bude krize opravdu překonaná. Do té doby máme to nejtěžší stále před sebou.

Matěj Široký