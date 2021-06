První růst úrokových sazeb české koruny

Česká národní banka na svém zasedání 23. června schválila růst základní úrokové sazby, od níž se odvíjí úročení komerčních úvěrů. Zvýšila se o 0,25 procentního bodu na 0,5 procenta. ČNB je po maďarské centrální bance druhou evropskou bankou, která se k tomuto kroku odhodlala. Jaký to bude mít dopad na české občany?

Velmi malá změna

Nárůst sazeb o 0,25 % je opravdu minimální zvýšení, které většina lidí prakticky nepocítí. Hlasovali pro ně čtyři bankéři, další dva pak byli pro zachování sazby. Podle oznámení ČNB se dokonce objevil jeden hlas pro zvýšení o 0,5 %. Hlavním důvodem je skutečnost, že se česká ekonomika velmi rychle zotavuje po koronaviru. Není tedy prostor podporovat ji nadále uměle nízkými sazbami. Dále si od tohoto kroku bankéři slibují snížení inflačních tlaků. Tyto důvody jsou oprávněné, avšak zvýšení o 0,25 % situaci výrazně neovlivní. Mnohem důležitější je psychologický a komunikační efekt. ČNB dává všem jasný signál, že chce začít utahovat monetární politiku. Otázkou samozřejmě zůstává, jak moc rychle a o kolik? Podle předpokladů by mělo dojít k dalšímu malému zvýšení v srpnu, přičemž poté by měly sazby vzrůst až v roce 2022. Otázkou je, jestli k tomu bude v té době politická vůle, vše bude totiž záležet na podzimních výsledcích voleb do parlamentu. Návrat k normální měnové politice je samozřejmě v zájmu všech střadatelů.

Jaký bude mít zvýšení sazeb dopad?

Bude minimální. Při pohledu na korelaci mezi průměrnou výší úroku hypoték a úrokových sazeb docházíme k zjištění, že v roce 2017, kdy byla úroková sazba 0,5 %, měla průměrná hypotéka úrok 2,3 %, tedy zhruba o dvě desetiny procenta více než dnes. Vlivem velké konkurence na trhu s hypotékami se velké zdražení nedá očekávat. Růst cen nemovitostí se v letošním roce odhaduje na 15 %, malé zdražení hypoték tak nemůže kupujícího bytu odradit, je totiž vzhledem k rostoucí ceně bytů zanedbatelné. Více se odrazí v posílení koruny vůči euru, zvláště pak bude-li ECB se zvýšením sazeb otálet do konce roku. To by se česká měna mohla podívat na úroveň 25 Kč za euro.

Matěj Široký